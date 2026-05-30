Droguerías CAFAM se pronuncian frente a las medidas impuestas por la SuperSalud: ¿Qué dijeron?

Droguerías Cafam se pronunció sobre la medida impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud y afirmó que esta decisión no constituye una sanción definitiva, sino un mecanismo de seguimiento y corrección para fortalecer sus indicadores de servicio.

En un comunicado, la entidad señaló que fue notificada de la medida el pasado 26 de mayo y explicó que atraviesa dificultades derivadas del deterioro en el flujo de recursos del sistema de salud hacia los gestores farmacéuticos y una presión financiera que ha afectado el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores, impactando la disponibilidad de medicamentos y los tiempos de entrega a los usuarios.

“Esta situación nos ha dificultado cumplir oportunamente con nuestras obligaciones ante proveedores, lo que a su vez ha afectado la disponibilidad de medicamentos y, en consecuencia, la oportunidad en su entrega a nuestros usuarios”, dijo la entidad.

“Rechazo a una posible retención de medicamentos”: CAFAM

La organización también rechazó cualquier señalamiento sobre una posible retención de medicamentos y aseguró que no existe ningún incentivo económico, operativo o estratégico para hacerlo.

“Droguerías Cafam no tiene ningún incentivo para retener medicamentos, pues no existe beneficio económico, operativo ni estratégico en ello. Por el contrario, nuestro propósito es atender adecuadamente a cada paciente”, agregaron.

Asimismo, destacó que la Superintendencia Nacional de Salud, alcanzó un acuerdo de pagos con Nueva EPS en marzo de este año, el cual fue ratificado en mayo por el interventor, Jorge Iván Ospina.

Según Cafam, este acuerdo ha permitido avanzar en compromisos relacionados con cartera vencida y mejorar progresivamente la disponibilidad de inventarios y la distribución de medicamentos en sus puntos de dispensación.

Finalmente, Droguerías Cafam reiteró su compromiso con la atención de los usuarios y aseguró que continuará trabajando para garantizar el acceso a los medicamentos.