Bogotá fue testigo de la “Feria Gastronómica Europea” con 17 expositores y entrada gratuita

Bogotá fue sede de la “Feria Gastronómica Europea”, un evento que reunió a 17 expositores de origen europeo y emprendimientos de fusión colombo-europea en el marco de las celebraciones del Mes de Europa.

Esta iniciativa fue organizada por la Delegación de la Unión Europea en Colombia y Eurocámaras, con el fin de destacar la tradición, calidad y los estándares de seguridad alimentaria que caracterizan a la gastronomía europea.

“Para nosotros, la comida es vida, es algo fundamental. Quienes han visitado Europa conocen la importancia que tiene el buen comer y la fuerte tradición culinaria que existe en cada uno de nuestros países. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra gastronomía y nos encanta compartirla con los colombianos”, afirmó en los micrófonos de Caracol Radio, François Roudié, embajador de la UE.

¿Qué productos se vieron en la Feria Europea?

Los asistentes fueron testigos de encontrar productos como quesos madurados, cervezas belgas y checas, panadería francesa, confitería polaca, así como aceites, vinos y conservas provenientes de España e Italia.

Durante el evento, la Unión Europea también resaltó la relación comercial que mantiene con Colombia desde la entrada en vigor del Acuerdo Comercial en 2013, destacando las oportunidades de intercambio y crecimiento para sectores agrícolas e industriales.

“Para la Unión Europea, el sector agrícola colombiano ocupa un lugar central en nuestra relación comercial. El consumidor europeo busca con creciente interés la calidad y diversidad de las frutas colombianas y la reputación de su café”, afirmó Alexandre Mateus, jefe de la sección Comercial de la Unión Europea en Colombia.

Uno de los temas centrales de la feria fue la promoción de las “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen”, un mecanismo que garantizó la autenticidad de productos vinculados a territorios específicos y que protegieron tanto la propiedad intelectual como las tradiciones productivas.

A propósito, la Unión Europea destacó que productos colombianos como el café de Colombia y el bocadillo veleño contaron con este reconocimiento en los 27 países del bloque.

La muestra también incluyó casos de emprendimientos que combinan conocimientos europeos con producción local, como Quesería HolaAndes, que elabora queso tipo Gouda con leche de pequeños productores de Guatavita, y Lipa Cervecería, que integra técnicas cerveceras checas con producción en el Huila.

Finalmente, la Feria Gastronómica Europea se llevó a cabo entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde en el Centro Felicidad Chapinero, en Bogotá.