Daniel Quintero sí aparecerá en los resultados de la consulta del Pacto Histórico: registrador

AME6674. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/06/2025.- El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, habla con la prensa este martes en Bogotá (Colombia). Penagos aseguró que deja en manos de las altas cortes la decisión de si el organismo electoral que dirige debe hacer o no la consulta popular sobre la reforma laboral convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro pese a que ya fue rechazada por el Senado. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Este domingo 26 de octubre se realizará la consulta popular e interpartidista del Pacto Histórico. Este mecanismo democrático tiene como finalidad principal la selección de los candidatos de esta coalición a la Presidencia de la República, de cara a los comicios de 2026.

Le puede interesar: Consulta del Pacto Histórico al Congreso y la Presidencia: Todo lo que debe saber si quiere votar

En entrevista con 6AM, el registrador nacional, Hernán Penagos hizo varias precisiones sobre el proceso y cómo se realizará en diferentes zonas del país.

¿Cómo avanza la jornada de elecciones?

El material electoral está distribuido en cerca de 20.000 mesas, 13.400 puestos de votación, 150.000 jurados también listos para ejercer la tarea, capacitados para esta consulta.

Cabe recordar que es la primera vez que se lleva a cabo consulta para Senado y Cámara. Habrá alrededor de 144 candidatos al Senado, 373 para la Cámara, tres postulantes en el caso de presidencia. Así que desde el punto de vista de organización y operativo estamos absolutamente dispuestos, todo avanzando.

Más información: ¿Habrá Ley seca en Colombia el 25 de octubre? Ciudades que confirmaron tras consulta Pacto Histórico

Denuncias sobre falta de puestos de votación en zonas rurales

El registrador indicó que los puestos de votación en Colombia se ubican en función del despliegue de tropas y de capacidades de la fuerza pública: “Hay que proteger a los jurados, a los testigos, a los votos, a los votantes y al mismo material electoral. Los puestos que hoy se han distribuido para las elecciones, para esta consulta del próximo domingo, se han llevado de acuerdo con el despliegue que nos da la fuerza pública de tropas”, afirmó.

Los votos de Daniel Quintero:

Las organizaciones políticas estarán encargadas de declarar formalmente esos resultados, realizar el escrutinio y resolver cualquier reclamación que se presente. A quien le corresponde decidir, o por lo menos, informarle a la registraduría si se contabilizan los votos de uno u otro estamento, es a las organizaciones políticas.

“Nosotros, de parte de esas organizaciones no hemos recibido solicitud alguna para que se deje de contabilizar o publicar los resultados de un determinado candidato. Mientras eso no ocurra lo que hace la registraduría es contar los votos, divulgarlos y ya será las organizaciones políticas la que definan cuáles son las consecuencias de esa contabilidad”, puntualizó el registrador.

Lea también: Daniel Quintero estará en el tarjetón de la consulta del 26 de octubre: ¿Se puede votar por él?

La registraduría hasta el momento va a publicar los resultados de todos los que se han postulado, es decir, de las tres personas: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

¿la Unión Patriótica y el Partido Comunista podrían convocar una nueva consulta?

Las consultas por este año quedan cerradas. No hay otra consulta convocada en Colombia. En el caso de las consultas del próximo año, las fechas para manifestar los partidos, si quieren participar o no, se cierran el 8 de diciembre.