Autoridades electorales alistan consulta del Pacto Histórico

Cúcuta

Las autoridades electorales en Norte de Santander aseguraron que todo esta listo para permitir a los militantes del Pacto Histórico que acudan a los 467 puestos que están habilitados para más de un millón de pesos que pueden acudir a las urnas para elegir el aspirante por esa colectividad a la Presidencia de la República.

El delegado de la Registraduría en Norte de Santander José del Carmen Ortiz dijo a Caracol Radio que “la organización electoral con sus registradores municipales y delegados junto al personal de apoyo están listos para el próximo domingo dar inicio a este proceso electoral”.

El funcionario explicó que “el censo es el normal, el que tenemos a nivel país y en la región, entran todos a participar del ejercicio”

Y agregó que “en los puestos de votación se refleja de acuerdo al censo municipal de cada uno de ellos.Lo cierto es que ya todo esta listo para esta consulta interpartidista que se va a desarrollar el próximo domingo”.

Reveló que “en Norte de Santander de las 467 mesas habilitadas, se hicieron unos traslados de las zonas rurales a las cabeceras municipales con el apoyo de la fuerza pública”.

Finalmente el funcionario le recomendó a la ciudadanía acudir con su cédula en mano al lugar de votación que pertenecen para el ejercicio de este tipo de debates.