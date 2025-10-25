“Mi caso no tiene que ver con narcotráfico”: Nicolás Petro tras ser incluido en la lista Clinton

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, cuestionó la decisión de Estados Unidos de incluirlo en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, popularmente conocida como la “Lista Clinton”, el mecanismo más potente de sanciones financieras que posee Washington.

Según el Departamento de Estado, el hijo del mandatario de los colombianos, es considerado su heredero político. Recuerdan que se desempeñó como su jefe de campaña en Barranquilla.

“En 2023, Nicolás Petro fue arrestado en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de canalizar dinero recibido del narcotráfico hacia las iniciativas de “paz total” y la campaña electoral de Gustavo Petro”. Además, señalan que Nicolás Petro admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico e hijo de un contratista que está siendo juzgado por financiar a paramilitares.

Sin embargo, Nicolas Petro ha salido a aclarar que el proceso judicial que lo tiene ad portas de un juicio no esta ligado al narcotráfico, y que así lo ha reconocido la propia Fiscalía. Por lo que advierte que acudirá a organismos internacionales para defender sus derechos.

“La misma fiscal Lucy Laborde, en una audiencia, manifestó que mi caso no tiene que ver con narcotráfico ni con la campaña presidencial. Por el único hecho de ser hijo de Gustavo Petro me meten injustamente en la Lista Clinton. Una persecución política y judicial sin precedentes. Acudiré a organismos internacionales para defender mis derechos", dijo.

Adjuntado apartes de una audiencia, señala que la Fiscalía “manifestó en una audiencia pública, que en mi caso los hechos jurídicamente relevantes no tienen nada que ver con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Han engañado al señor Donald Trum”.

Al respecto, el abogado Alejandro Carranza, apoderado del presidente y su hijo, señaló:

“Esa medida no tiene pruebas suficientes. El proceso penal contra Nicolas Petro no es por narcotráfico ni por dinero ilícito en campaña. De hecho, la propia Fiscalía se opuso a discutir esos temas. Como podrán ver en el video. Tampoco existe prueba alguna que vincule a la Primera Dama con los hechos investigados, si es que, ese proceso de Nicolas montado se ha usado como pretexto para sanciones internacionales, los registros judiciales demuestran lo contrario”.