Posible intoxicación afecta a 174 estudiantes en ocho colegios de Barranquilla

La secretaria de Educación de Barranquilla, Paola Amar, confirmó este viernes una posible intoxicación alimentaria que afectó a estudiantes de ocho instituciones educativas de la ciudad.

Según informó, la situación fue atendida de inmediato en coordinación con Salud Pública y el proveedor del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras detectarse varios casos de síntomas estomacales entre los alumnos.

“Recibimos por parte de 8 colegios de Barranquilla unas comunicaciones por parte de los rectores donde había niños que tenían unos síntomas estomacales. Inmediatamente procedimos junto con Salud Pública a intervenir los ocho colegios para revisar cuáles eran las sintomatologías y activar la ruta ETA de estos ocho colegios de la ciudad”, dijo la funcionaria.

Amar agregó que “en este momento, Salud Pública, Educación y Proveedor estamos haciendo todos los protocolos respectivos para la atención de estos ocho colegios de la ciudad y ya digamos que tenemos todo controlado, atención a niños, revisión de muestras, de tal forma que ya nos encontramos atendiendo la situación en estos ocho colegios de la ciudad de Barranquilla”, explicó Amar.

“Ninguno reviste gravedad”

La funcionaria detalló que hasta el momento 174 estudiantes han presentado síntomas, aunque ninguno se encuentra en estado grave.

“En total hasta ahora tenemos reportados 174 jóvenes que están en los ocho colegios de la ciudad, pero como digo estamos haciendo todo el protocolo de atención ninguno reviste gravedad en este momento sino principalmente con cólicos estomacales”, indicó la secretaria.

¿Cuáles son los colegios afectados?

La secretaria Paola Amar precisó que los planteles donde se registraron los casos son los siguientes:“Tenemos el Olga Emiliani, María Inmaculada, José María Velaz, David Sánchez, Corazón del Santuario, Nuestra Señora del Rosario, Cañahuate”, señaló.