Candidatos a la rectoría de la UniAtlántico radican tutela por presunta falta de imparcialidad

Los aspirantes a la rectoría de la Universidad del Atlántico, Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez, interpusieron una acción de tutela contra el Consejo Superior de la institución, argumentando que el proceso de elección del nuevo rector vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En el recurso, los tres candidatos solicitan al juez competente suspender de manera inmediata la sesión del Consejo Superior programada para este jueves 24 de octubre de 2025, en la cual se tiene previsto adelantar la escogencia del nuevo rector de la universidad.

La tutela fue presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con el propósito de frenar las elecciones programadas hasta que se resuelvan los cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.

Ciudadano denuncia irregularidades

El ciudadano Andrés Felipe Santiago Lozada, quien hace parte del grupo de accionantes, también presentó una acción de tutela en la que argumenta que tanto la Procuraduría Regional del Atlántico como la Universidad del Atlántico habrían vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, al continuar con el trámite de elección sin resolver previamente las recusaciones interpuestas contra el procurador regional, Javier Enrique Bolaño Higgins.

“Esta tutela no busca frenar la vida institucional ni la autonomía de la Universidad del Atlántico, sino garantizar el debido proceso. Se presentó porque el 21 y 22 de octubre se radicaron recusaciones contra el Procurador Regional del Atlántico por posibles conflictos de interés, pero el proceso continuó sin esperar una respuesta oficial. El problema no es de personas, sino de procedimiento y de respeto a la imparcialidad”, señaló Lozada.

LEA TAMBIÉN: Precandidatos presidenciales rechazan convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno

Solicitan garantizar transparencia

De acuerdo con el documento, las recusaciones, radicadas los días 21 y 22 de octubre por Lozada y el ciudadano Peter Hawkins, denuncian una presunta falta de imparcialidad, conflicto de intereses y desviación de poder por parte del funcionario.

La tutela solicita además que el Tribunal ordene a la Procuraduría General de la Nación pronunciarse con prioridad sobre estas recusaciones y que se aplacen las decisiones del Consejo Superior de la Universidad hasta que exista un fallo definitivo.