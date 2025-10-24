Congreso Camacol: claves para entender la política en América latina

Durante el Congreso de Camacol en Barranquilla, el director de contenidos de Prisa Media, Alejandro Santos, conversó con el periodista Jorge Ramos sobre los retos que enfrenta América Latina en un contexto de populismo, polarización y cambios geopolíticos. Santos destacó la necesidad de un liderazgo basado en el coraje y la sensatez, en medio de un panorama marcado por la incertidumbre política y económica.

“En los tiempos de los Trump, los Petro y los Milei toca tener coraje”

Santos inició su intervención reflexionando sobre el tipo de liderazgo que requiere el mundo actual. “En los tiempos de hoy, en los tiempos de los Donald Trump, de los Petros y de los Milei, donde no sabemos para dónde va todo, toca tener un liderazgo, un coraje, para tener un cierto temperamento para tomar decisiones”, afirmó. Según explicó, la incertidumbre y el miedo son “malos consejeros” para quienes deben decidir en escenarios de riesgo, especialmente en el sector empresarial.

También analizó cómo la política contemporánea gira alrededor de figuras populistas que dominan el debate público.

“La figura del presidente Petro, como la de todos los populistas que acuden a esa comunicación directa y permanente, termina copando absolutamente todos los espacios de conversación”, aseguró Santos. Agregó que “en Colombia, el 70% de las conversaciones y discusiones giran en torno al presidente Petro”, comparando este fenómeno con el protagonismo mediático de Donald Trump en Estados Unidos.

“El símbolo de unidad va a coger fuerza”

Sobre el panorama político colombiano, Santos anticipó un escenario de reacomodo en el que podría surgir una figura de consenso. “Aunque es muy difícil anticipar una idea política, yo sí creo que en el segundo semestre el símbolo de unidad de un candidato que represente la unidad va a coger fuerza”, señaló, advirtiendo que los extremos se mueven con facilidad en la coyuntura actual.

Estados Unidos, China y el nuevo pulso geopolítico

Finalmente, Santos abordó las tensiones internacionales que afectan a la región, señalando la creciente disputa entre potencias. “Hoy en día en América Latina estamos viendo a un presidente de los Estados Unidos que está mandando la flota, jugando mucho más fuerte… y al mismo tiempo tenemos a los chinos y a los iraníes”, expresó. En su análisis, Colombia se enfrenta a un contexto complejo donde “la democracia, el autoritarismo y la geopolítica vuelven a cruzarse” en medio de una región en constante transformación.

Con su conversación en el Congreso de Camacol, Santos invitó a repensar los liderazgos y el papel de la sociedad civil en un continente donde —como señaló— “la vida sigue, pero el ruido de la política cada vez pesa más en las decisiones que construyen el futuro”.