Petro pide al Gral. Rincón priorizar seguridad de elecciones: grupos extranjeros quieren intervenir

“No obedecemos órdenes extranjeras”, de esta forma el presidente Gustavo Petro inició su intervención en la ceremonia de Reconocimiento al Nuevo Director General de la Policía Nacional, Brigadier General William Oswaldo Rincón.

En la ceremonia de posesión del nuevo director de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro aseguró que ya tiene información sobre grupos extranjeros que quieren intervenir en las elecciones de Colombia.

El mandatario, dirigiéndose al alto mando policial, fue contundente al señalar que su gobierno ha detectado intentos de actores internacionales por desestabilizar el proceso democrático.

En este contexto, el Jefe de Estado le encomendó al General Rincón, como su principal tarea, garantizar la seguridad e integridad de las elecciones. Esta directriz marca el tono de los nuevos desafíos que enfrentará la fuerza pública bajo el mando de Rincón, quien sucede en el cargo al General Henry Sanabria.

Petro recalcó la necesidad de que la institución actúe con total independencia y en estricto apego a la Constitución. Con esta firme declaración, el Gobierno deja claro que considera la injerencia extranjera como una amenaza real y prioritaria, y deposita en la recién nombrada cúpula policial la responsabilidad de defender la soberanía en las urnas.

Noticia en desarrollo