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21 may 2026 Actualizado 17:03

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Política

¿Embajadas son castigo? La lista de funcionarios del gobierno Petro que han llegado tras escándalos

Son funcionarios que han llegado a Embajadas después de haber estado en medio de señalamientos en el país.

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/10/2024.- Fotografía cedida por ministerio de Defensa que muestra al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez (c), junto a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, Laura Sarabia (d), la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad (2-d) y otros integrantes del Gobierno colombiano antes de despegar este domingo, para El Plateado desde Bogotá (Colombia). El presidente colombiano, Gustavo Petro, envió este domingo a parte de su gabinete, incluidos ministros y directores de departamentos administrativos, a El Plateado, el pueblo del suroeste del país donde el Ejército lanzó una operación para retomar el control que tiene una disidencia de las FARC. EFE/ Ministerio de Defensa de Colombia /SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/10/2024.- Fotografía cedida por ministerio de Defensa que muestra al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez (c), junto a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, Laura Sarabia (d), la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad (2-d) y otros integrantes del Gobierno colombiano antes de despegar este domingo, para El Plateado desde Bogotá (Colombia). El presidente colombiano, Gustavo Petro, envió este domingo a parte de su gabinete, incluidos ministros y directores de departamentos administrativos, a El Plateado, el pueblo del suroeste del país donde el Ejército lanzó una operación para retomar el control que tiene una disidencia de las FARC. EFE/ Ministerio de Defensa de Colombia /SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Ministerio de Defensa de Colombi (EFE)

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/10/2024.- Fotografía cedida por ministerio de Defensa que muestra al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez (c), junto a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, Laura Sarabia (d), la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad (2-d) y otros integrantes del Gobierno colombiano antes de despegar este domingo, para El Plateado desde Bogotá (Colombia). El presidente colombiano, Gustavo Petro, envió este domingo a parte de su gabinete, incluidos ministros y directores de departamentos administrativos, a El Plateado, el pueblo del suroeste del país donde el Ejército lanzó una operación para retomar el control que tiene una disidencia de las FARC. EFE/ Ministerio de Defensa de Colombia /SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
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En la más reciente entrevista que entregó el presidente Gustavo Petro en Caracol Radio, habló sobre Laura Sarabia y su relación con quien fue su mano derecha y ahora se desempeña como Embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

En la entrevista, el presidente Gustavo Petro aseguró: “si a mi me envían a una Embajada, siento que me castigaron”.

Este señalamiento, generó varias incógnitas pues son varios los funcionarios que han estado envueltos en problemas y escándalos, y después fueron enviados como representantes de Colombia ante otros países.

¿Cuáles son los funcionarios?

-Armando Benedetti: Fue embajador de Colombia en Venezuela y designado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

-Laura Sarabia: Actualmente es Embajadora de Colombia en Reino Unido.

-Irene Vélez: Fue cónsul de Colombia en Londres.

-Alfonso Prada: Actualmente es embajador de Colombia en Francia.

-Roy Barreras: Fue Embajador de Colombia ante el Reino Unido.

-Guillermo Reyes: Embajador de Colombia en Suecia.

-Alfredo Saade: Embajador de Colombia en Brasil.

-Sebastián Guanumen: Fue embajador de Colombia en Chile y se desempeñó como cónsul.

-Moisés Ninco: fue embajador de Colombia en México (pero lo sacaron por no tener documentos)

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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