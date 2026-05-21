¿Embajadas son castigo? La lista de funcionarios del gobierno Petro que han llegado tras escándalos
Son funcionarios que han llegado a Embajadas después de haber estado en medio de señalamientos en el país.
En la más reciente entrevista que entregó el presidente Gustavo Petro en Caracol Radio, habló sobre Laura Sarabia y su relación con quien fue su mano derecha y ahora se desempeña como Embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
En la entrevista, el presidente Gustavo Petro aseguró: “si a mi me envían a una Embajada, siento que me castigaron”.
Este señalamiento, generó varias incógnitas pues son varios los funcionarios que han estado envueltos en problemas y escándalos, y después fueron enviados como representantes de Colombia ante otros países.
¿Cuáles son los funcionarios?
-Armando Benedetti: Fue embajador de Colombia en Venezuela y designado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
-Laura Sarabia: Actualmente es Embajadora de Colombia en Reino Unido.
-Irene Vélez: Fue cónsul de Colombia en Londres.
-Alfonso Prada: Actualmente es embajador de Colombia en Francia.
-Roy Barreras: Fue Embajador de Colombia ante el Reino Unido.
-Guillermo Reyes: Embajador de Colombia en Suecia.
-Alfredo Saade: Embajador de Colombia en Brasil.
-Sebastián Guanumen: Fue embajador de Colombia en Chile y se desempeñó como cónsul.
-Moisés Ninco: fue embajador de Colombia en México (pero lo sacaron por no tener documentos)
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...