Carlos Meisel pidió disculpas por decirle a Ernesto Samper “gordo, glotón y burócrata”

El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, ofreció disculpas tras haber publicado en su cuenta de X calificativos dirigidos al expresidente Ernesto Samper, a quien llamó “malpar1d0, gordo, glotón y burócrata”.

Según explicó, su reacción estuvo motivada por la indignación que le generó ver al exmandatario defendiendo públicamente a Cuba, lo que Meisel calificó como “una dictadura asesina que condena al hambre a su pueblo”.

“Me equivoqué en el lenguaje y pido disculpas por eso. Pero no puede uno rebajarse a sus mismos niveles. No son mis formas además”, escribió.

Además, el senador insistió en que sus críticas no buscaban atacar personalmente a Samper, sino denunciar el presunto apoyo a gobiernos que generan sufrimiento en la población. “Me dio mucha rabia ver cómo un expresidente de Colombia defiende abiertamente una dictadura asesina”, agregó.

“Claramente me salió mal porque hoy las noticias son las disculpas y no que Samper esté defendiendo dictaduras”, concluyó.