Petro responde a Trump por Lista Clinton: “Ataca al líder que más ha enfrentado al narcotráfico en Colombia”

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la Plaza de Bolívar, luego de convocar a una gran movilización en la capital. Durante su declaración pública, el jefe de Estado aseguró que: “El señor Trump ataca al líder colombiano que más se ha opuesto al narcotráfico sediento de poder político y de sangre en Colombia. El señor Trump ataca al líder que ha querido construir una democracia con el pueblo, transparente y sin mafias”, expresó el mandatario.

Petro señala a grupos de empresarios y políticos de su inclusión en la lista Clinton

El presidente afirmó que detrás de su inclusión en la lista del Departamento del Tesoro estarían “grupos de empresarios de mentira y políticos de mentira” que, según él, buscaron que la extrema derecha estadounidense tomara sanciones contra su Gobierno.

En su pronunciamiento, el presidente colombiano se dirigió directamente al líder estadounidense: “Sé que el señor Trump no tiene ni idea de lo que soy yo, ni de lo que pienso, ni de la historia de este país. Ni siquiera sabe con claridad dónde queda Colombia”.

El mandatario señaló que las versiones que habrían llegado a la Casa Blanca provienen de sectores que, según él, “representan la mafia en Colombia”.

“Se lo voy a decir con claridad, señor Trump, aunque estas palabras no le lleguen, porque sólo le llegan las palabras de la mafia colombiana (...) Nos acusan de hablar con grupos armados, pero lo hacemos por la paz” añadió.

“Mi Gobierno busca alianzas con la paz”

Además, se refirió a los señalamientos que lo vinculan con grupos ilegales, asegurando que su Gobierno busca alianzas con la paz, no con el narcotráfico.

“Se me acusa de que hablamos con organizaciones de tipo armado que ya no son insurgentes, que gravitan alrededor de las economías ilícitas, y se nos acusa como si ese intento de evitar más violencia fuera una alianza con el narcotráfico. Este Gobierno intenta hacer una alianza con la paz para que los colombianos dejen de matarse entre sí”, subrayó.

Finalmente, el jefe de Estado explicó que una de las razones por las cuales habría sido incluido en la lista OFAC sería su denuncia sobre presuntas operaciones de inteligencia estadounidense en territorio colombiano.

“Hoy me están metiendo en la lista de OFAC porque le dije al pueblo de Colombia que la CIA había pagado el programa Pegasus para pasarse por encima de la ley de Colombia e interceptar comunicaciones de no sabemos qué y cuántos colombianos y colombianas”, afirmó.