Personería de Tunja suspende por tres meses a directora de Contratación Luz Mila Acevedo

Suspensión provisional de funcionaria de la Alcaldía de Tunja por presuntas irregularidades en contratación y reiteran entrega de inmueble en comodato

Tunja

La Personería Municipal de Tunja ordenó la suspensión provisional por tres meses y sin derecho a remuneración de Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la Alcaldía de Tunja, por su presunta participación en el delito de indebida celebración de contratos.

Según el organismo de control, el pasado 24 de septiembre de 2025, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías, se formuló imputación de cargos contra Acevedo Galán por hechos que estarían relacionados con el contexto de una investigación disciplinaria en curso. La autoridad advirtió la existencia de serios elementos que hacen inferir que la funcionaria podría interferir en el avance del proceso o reiterar la conducta investigada de permanecer en el cargo.

La decisión fue tomada por el Personero Delegado para Asuntos de Presupuesto, Contratación y Participación Comunitaria, quien señaló que la medida cumple los requisitos del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Además, se ordenó:

Oficiar al alcalde de Tunja para que ejecute la suspensión de manera inmediata.

Notificar a la investigada y a su apoderado electrónicamente.

Consultar la providencia ante el Procurador Regional de Instrucción de Boyacá.

#Atención | La Personería de #Tunja ordenó la suspensión por tres meses de la directora de la Unidad de Contratación, por presunta indebida celebración de contratos



La @AlcaldiaTunja reiteró la terminación del comodato con la Personería y solicitó la entrega del inmueble. pic.twitter.com/utpmYdBmcB — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 24, 2025

La medida disciplinaria fue comunicada a través de un oficio que también reitera la decisión de la Alcaldía de Tunja de no renovar el contrato de comodato No. 1753 de 2024, firmado con la Personería Municipal, y cuya finalización está prevista para el 12 de noviembre de 2025.

En el documento se solicita al ente de control realizar las gestiones administrativas y logísticas para la entrega del inmueble dentro del plazo establecido, asegurando que se devuelva en condiciones adecuadas y en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La Administración Municipal destacó que el proceso se adelanta bajo principios de transparencia, buena fe y correcta gestión pública, para garantizar una transición ordenada en el uso del bien y el normal funcionamiento institucional.