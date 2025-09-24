Juez rechaza maniobras dilatorias y avanza imputación de cargos contra alcalde de Tunja y exfunciona

La exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza, el Alcalde Mikhail Krasnov, el abogado, Juan Sebastián Ramírez, el exgerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo y la secretaria de Cotratación, Luz Mila Acevedo.

La Fiscalía General de la Nación imputó este 24 de septiembre de 2025 al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, y a la exgestora social Sara Catalina Pedraza y a la secretaria de contratación estatal, Luz Mila Acevedo Galán, por interés indebido en la celebración de contratos.

La diligencia se llevó a cabo en presencia de los tres procesados y sus defensores, tras varios intentos frustrados de realizar la imputación. Durante la audiencia, el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías rechazó de plano las solicitudes de impedimento y recusación presentadas contra los jueces de Tunja, el director seccional de Fiscalías y el fiscal del caso.

Según explicó el funcionario judicial, estas maniobras carecían de fundamento y solo buscaban dilatar el proceso. «…Lo que han buscado es entorpecer el trámite normal de la actuación penal (...). Evitaré las maniobras dilatorias y todos aquellos actos manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo de plano de los mismos…», afirmó.

El juez también compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial para que investigue el actuar de los apoderados, al considerar que con sus actuaciones podrían estar afectando la administración de justicia. Asimismo, dejó en claro que la audiencia no sería suspendida: «…No voy a suspender la actuación, la audiencia de imputación es un acto de parte. Conforme lo señala el artículo 65, las decisiones que se profieran en el trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso alguno…», puntualizó.

Finalmente, el fiscal expuso los hechos jurídicamente relevantes en los que se habrían involucrado Krasnov, Pedraza y Acevedo, entre ellos presuntas presiones para retirar una demanda de nulidad electoral contra la elección del alcalde a cambio de contratos en la administración municipal. Tras la imputación, los procesados fueron informados de sus derechos y de las opciones que tienen: aceptar los cargos, no aceptarlos e ir a juicio, o guardar silencio.

Los tres procesados no aceptaron los cargos y después de las 3 de la tarde del 24 de septiembre de 2024, se reanudará la audiencia en donde el fiscal solicitará medida de aseguramiento contra Mikhail Krasnov.