“Para eso vine, para aportarle al club”: Teófilo Gutiérrez tras de darle la victoria al Junior

Junior Vs. Unión Magdalena

Junior de Barranquilla se impuso 2-1 sobre Unión Magdalena en el clásico costeño de la Liga colombiana, en un partido lleno de emociones disputado en el estadio Metropolitano. Uno de los protagonistas de la noche fue Teófilo Gutiérrez, quien ingresó en la segunda mitad y marcó el gol del empate antes de que su equipo lograra remontar y quedarse con los tres puntos.

El delantero barranquillero, con su acostumbrada jerarquía, apareció en un momento clave para darle vida al ‘Tiburón’ en un partido que parecía complicarse. Su tanto en el minuto 83 le devolvió la confianza al equipo, que aprovechó el envión anímico para sellar la remontada en los minutos finales.

Tras el encuentro, Gutiérrez expresó su felicidad por la victoria y el impacto de su gol: “Los goles siempre van a ser importantes si sirven para el equipo. Enfrentamos a un gran rival, un gran clásico y nos llevamos los tres puntos para poder estar ahí de tercero en la tabla. No es fácil jugar partidos seguidos y seguir acumulando juegos, pero creo que en todo momento buscamos el arco. En el segundo tiempo se nos hizo más fácil por la calidad de jugadores que entraron a aportar al equipo”.

“Uno siempre está. Para eso vine, para aportarle al club, porque es lo más importante. En ningún momento por mi cabeza estaba retirarme ahora. Siempre dije que quiero seguir, estoy en óptimas condiciones y el fútbol está. Yo lo dije una vez, creo que no vuelvo a repetirlo. Soy Teo Gutiérrez, lo demuestro día a día, en cada entrenamiento, en cada partido, no es de decirlo, es de hacerlo también. Estoy feliz porque me vuelvo a reencontrar con el gol, con el fútbol, y lo que quiere la gente y ustedes también”, afirmó el atacante.

Por su parte, el técnico de Junior, César Farías, destacó la importancia de Gutiérrez en el equipo y su influencia tanto dentro como fuera del campo. “Es un jugador que aporta experiencia y calidad. Sabemos lo que significa para Junior y su presencia en el grupo es fundamental”, señaló el estratega venezolano, resaltando la capacidad del delantero para marcar diferencias en momentos clave.

Con este resultado, Junior suma tres puntos valiosos en su camino por clasificar a los cuadrangulares, escalando posiciones en la tabla de la Liga colombiana. El equipo sigue mostrando solidez en casa y espera mantener el ritmo en sus próximos compromisos para afianzarse entre los ocho mejores del campeonato.

El próximo reto del ‘Tiburón’ será en condición de visitante, donde buscará ratificar su buen momento y seguir sumando puntos en la fase regular. La hinchada rojiblanca, ilusionada con el rendimiento del equipo, confía en que Gutiérrez y compañía continúen siendo determinantes en la lucha por el título.