Dimayor toma decisión definitiva en caso Alfredo Morelos: ¿Se le retira su sanción por simulación?

¡Se definió la situación de Alfredo Morelos! En la noche de este 23 de octubre, la Dimayor publicó la Resolución 107, documento en el que se detalla la decisión final del Comité Disciplinario respecto a la sanción impuesta días atrás contra Morelos por simulación.

Y es que durante el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó, el delantero atlanticense simuló una infracción dentro del área, la cual confesó al término del partido: "Obviamente yo siento el contacto y me tiro, soy muy inteligente en ese tipo de jugadas”.

Frente a esto, la Comisión le impuso dos semanas de suspensión y una multa de más de 80 millones de pesos. Decisión que el mismo jugador rechazó a través de redes sociales: “A veces las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero no olvides que Dios nunca permite una carga sin propósito. Cada lágrima, cada silencio y cada espera están formando en ti una fe más firme y un corazón más fuerte“.

La historia de la cuanta personal de Instagram de Alfredo Morelos / @alfredomorelos30 Ampliar

Adicionalmente, Nacional presentó un recurso de reposición argumentando que el juez central, trabajando conjuntamente con el VAR, decidió sancionar la pena máxima tras la revisión, razón por la cual, en teoría, no cabe el concepto de “inducir al árbitro al error”.

"La interpretación técnica del árbitro y del equipo VAR ratificó precisamente esa circunstancia. Por lo anterior, atribuir al jugador la supuesta acción de “inducir al árbitro a error” carece de sustento técnico y jurídico. No es posible afirmar que un futbolista haya influido indebidamente en una decisión que fue adoptada luego de un proceso colegiado y reglado, apoyado en evidencia tecnológica", explico el club en un comunicado.

Alfredo Morelos of Atletico Nacional celebrates his goal during the match between Independiente Santa Fe and Atletico Nacional for Matchday 4, semifinals, as part of the Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, played at the Nemesio Camacho El Campin Stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

¡Se mantiene la sanción contra Morelos!

Una vez analizado el recurso de reposición presentado por Atlético Nacional, el Comité Disciplinario de la Dimayor determinó “no reponer la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 103 de 2025 y en consecuencia de ello confirma la sanción impuesta al señor Alfredo José Morelos Avilez“.

En este orden de ideas, el delantero nacido en Cereté se pierde el clásico antioqueño frente al Independiente Medellín, el cual está programado para este domingo 26 de octubre a las 6:30 de la tarde.

Es preciso recordar que Morelos, por dicha sanción, se perdió el partido de Copa Colombia frente al Once Caldas y regresará para la jornada 18 de la Liga 2025-II, cuando el verde visite a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio .