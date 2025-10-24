Dura confesión de Henry Rojas: así reaccionó al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

El dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo continúa en el fútbol sudamericano. Henry Rojas, recordado exfutbolista con paso por Millonarios, habló en El VBAR Caracol sobre el triste día en el que se enteró del fallecimiento del argentino y recordó los enternecedores momentos que vivió a su lado, no solo como futbolista sino también en su actual rol como entrenador.

Así las cosas, Rojas reveló que la noticia se dio justo cuando se encontraba en un torneo infantil: “Me llega un mensaje con el que se me bajó todo, me quedé en blanco y solo se me venían los recuerdos de todo lo que vivimos en un campo de fútbol... la pérdida de él me afectó mucho y quizás ahora no es tanto, pero con el pasar de los días lo extrañaré más. Será raro para mí aceptar que ya no está”.

Miguel Angel Russo, entrenador de Boca Juniors en Buenos Aires, Argentina / Getty Images / Marcelo Endelli Ampliar

El golpe fue realmente duro debido a que, según expresó el exfutbolista, “tuvimos un cariño real”. Lo anterior no solo por la etapa de ambos en Millonarios, sino porque Henry dio sus primeros pasas como director técnico bajo la batuta de Russo.

“Viajé un par de veces a Argentina, me abrió las puertas en Rosario Central para verlo trabajar, compartimos su día a día, fuimos a la cancha de Estudiantes en su palco. Me daba consejos y maneras para potenciarme como entrenador. Compartir con él y su familia fue muy gratificante”, concluyó.

Rojas y su recuerdo del gol a Santa Fe

Henry Rojas habló también sobre aquella histórica final entre Millonarios e Independiente Santa Fe en el segundo semestre del 2017. Será un día inolvidable para el exmediocampista, teniendo en cuenta que anotó el gol que le dio el título a los azules.

“La felicidad en ese momento no es tan grande como la que vivo a día de hoy. La historia permanecerá hasta el último día del hincha, por ese gol en un clásico. Fueron momentos muy lindos por circunstancias mías y del profe, fue una felicidad muy grande. Es la respuesta y el regalo que recibí por todo el esfuerzo que venía teniendo por la lesión que arrastraba”, apuntó.

Reveló también que “se vinieron muchos a abrazarme, tumbarme”, aunque recuerda especialmente a Mackalister Silva, porque “me estaba haciendo la maldad de ahorcarme”. Asimismo contó que ha visto alrededor de 50 veces el gol, aunque no tuvo un reconocimiento económico de parte del club por haberlo marcado.

Finalmente, fue sincero al decir si se consideraba ídolo o no de la institución capitalina: “A mí no me corresponde decidir dónde me pongo, sino al hincha. Sé que ese gol significa mucho y va a la historia. Son pocos los que entran en la historia de un club tan distinguido y admirado como lo es Millonarios. Sin importar en el puesto que esté, es algo que queda para toda la vida. Ha sido el mayor regalo que Dios y el fútbol me dio para enaltecer mi carrera”.