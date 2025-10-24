Obras mitigación en el río Supía están en riesgo por prácticas de minería de subsistencia

Manizales

La comunidad alertó a las autoridades en Supía (Caldas) porque hay prácticas de minería de subsistencia cerca a donde se realizan las obras de mitigación por parte de la UNGRD, por lo que, además de arriesgar la vida en medio de la maquinaria, la minería de subsistencia podría alterar las obras de mitigación de riesgo provocando que los jarillones se derrumben.

Mario Bueno Abello, secretario de Gobierno de Supía, afirma que reforzarán el monitoreo por esta situación. “Desde la Secretaría de Gobierno hicimos un llamado de atención a estos actores teniendo en cuenta que no pueden realizar estas actividades mineras sobre el jarillón porque se derrumbaría y no tendría sentido los esfuerzos institucionales que se han hecho. La comunidad ha sido respectiva, no obstante, desde la secretaría monitoreamos para que estas personas no afecten los trabajos”.

El funcionario, agrega que la maquinaria al remover el material de arrastre, da la oportunidad para que el mineral quede a un buen proceso y dispuesto en medio de la práctica de minería de subsistencia. “Si se descubren personas ejecutando este tipo de actividades, por medio de la inspección de policía, se adelantarían todas las acciones tipificadas en la Ley 1801, que es el código de policía”.

Por otra parte, Bueno Abello, indica que también supervisan los trabajos que adelanta la maquinaria amarilla en la ribera del río Supía y afirma que avanzan satisfactoriamente y sin irregularidades.