“Barranquilla asumió el rol que tenía la Nación con ‘Mi Casa Ya’”: alcalde Char

Durante el tercer día del Congreso de Camacol, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, volvió a cuestionar al Gobierno Nacional por la eliminación del programa de subsidios de vivienda ‘Mi Casa Ya’.

En su intervención, el mandatario de los barranquilleros destacó que la ciudad ha asumido el liderazgo en esta materia con una iniciativa propia para apoyar a las familias de menores recursos.

“Barranquilla asumió el rol que tenía la Nación”

“Barranquilla asumió el rol que tenía la Nación con ‘Mi Casa Ya’ y creamos un proyecto que se llama ‘Mi Techo Propio’, entregamos subsidios hasta por 52 millones de pesos para que la gente con menores recursos pueda con una cifra de 400 mil pesos hasta de 400 mil pesos mensuales, adquirir una vivienda nueva”, expresó el alcalde.

El alcalde Char hizo un llamado a otros mandatarios de otras ciudades del país a replicar el modelo que está implementando Barranquilla.

“Yo quisiera que la mayoría de los alcaldes, o por qué no todos hiciéramos el esfuerzo que está haciendo Barranquilla porque es que la construcción permite mucho empleo, permite que la gente viví en condiciones dignas porque si no hay posibilidades de este hecho digno finalmente la gente termina en un espacio informal y eso baja la calidad de vida ese va a ser el mensaje”, afirmó.