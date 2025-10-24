Daniel Kovalik, ¿quién es el abogado que defenderá a Petro en Estados Unidos?

Daniel Kovalik es un abogado estadounidense especializado en temas de derechos humanos y laborales y tiene experiencia en casos en Colombia, Venezuela y Rusia. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos (OFAC) confirmara la inclusión del presidente Gustavo Petro (y su círculo cercano) a la Lista Clinton, el mandatario colombiano confirmó que ya tiene su defensa lista en Estados Unidos.

Gustavo Petro reveló que Daniel Kovalik será su abogado y se encargará de representarlo ante la justicia de Estados Unidos.

¿Quién es Daniel Kovalik?

También conocido como Dan o Danny Kovalik, es un abogado estadounidense especializado en derechos humanos y derechos laborales, también es activista político y ha ejercido como docente de Derechos Humanos Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh.

Kovalik recibió el Premio “Project Censored” por su artículo que expuso el asesinato sin precedentes de sindicalistas en Colombia. Estos premios son entregados bajo la promoción de trabajos de periodismo independiente.

A su vez, ha dictado distintas conferencias y escrito distintos análisis en relación con los derechos humanos internacionales y la política exterior de Estados Unidos.

Es autor de varios libros como:

The Plot to Scapegoat Russia

No More War: How the West Violates International Law by Using ‘Humanitarian’ Intervention to Advance Economic and Strategic Interests

The Plot To Overthrow Venezuela, How The US Is Orchestrating a Coup for Oil

The Case for Palestine, Why It Matters and Why You Should Care

La experiencia de Kovalik en Colombia

Daniel Kovalik trabajó en distintos casos de la Ley de Reclamaciones por Agravios Extranjeros (ATCA) en los que se acusaba a The Coca-Cola Company, Drummond Company y Occidental Petroleum, todos estos procesos por abuso de derechos humanos en Colombia.

Kovalik acusó a Estados Unidos de intervenir en Colombia amenazando a distintos actores, esto con el objetivo de asegurar territorio colombiano para apropiárselo e impulsar una explotación masiva de recursos.

A su vez, acusó a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de “supervisar” distintas masacres ocurridas en Colombia entre 2002 y 2009.

Otros casos manejados por Kovalik

Aparte de los casos de derechos humanos en Colombia, Kovalik ha defendido al gobierno venezolano luego de la emisión de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela en 2014 con la que Estados Unidos puede sancionar a quienes violan derechos humanos de los venezolanos.

Adicionalmente, Kovalik ha defendido la invasión rusa en Ucrania. Aunque no se ha apersonado como defensor legal de Rusia en ningún escenario, sí ha actuado como activista político respaldando las acciones del gobierno de Vladimir Putin.

Las opiniones de Kovalik resultaron en que el Centro de Medios de Crisis de Ucrania dijera que las opiniones de Kovalik contradecían su activismo en derechos humanos, “rayando en teorías conspirativas y correspondiendo con la retórica de la Federación Rusa”