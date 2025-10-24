Fundación Gascaribe celebra 20 años impulsando la educación y el emprendimiento en el Caribe

Con un emotivo evento que reunió a aliados, beneficiarios y autoridades locales, la Fundación Gascaribe celebró sus 20 años de labor social y sostenibilidad, resaltando su trabajo por la educación, el emprendimiento y el desarrollo de las comunidades del Caribe colombiano.

“Son dos décadas haciendo que las cosas sucedan, acompañando sueños que se convierten en proyectos sostenibles”, expresó Diana Santiago Paternina, directora ejecutiva de la fundación.

Reconocimientos al impacto social

Durante la ceremonia, la fundación recibió la Orden del Congreso en el grado de Comendador, la Medalla Puerta de Oro de Colombia y la Medalla Ciudad de Barranquilla en categoría Plata, otorgadas por el Senado, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía Distrital, respectivamente. También fue homenajeada por ACTUAR Famiempresas, la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) y la Asociación de Artesanas de Chorrera – Arte y Tejido. “Estos reconocimientos reflejan el compromiso del sector privado con el bienestar de las comunidades”, afirmó Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe.

Arte, tradición y sostenibilidad

La noche incluyó el lanzamiento del libro conmemorativo “El arte de hacer que suceda. De sueños a saberes sostenibles” y un documental sobre la historia e impacto de la fundación. El evento culminó con el desfile de la colección “Amazónica”, la más reciente línea de mochilas del proyecto Arte & Tejido, elaboradas por las artesanas de Chorrera. Con esta celebración, la Fundación Gascaribe reafirmó su propósito de educar, emprender y transformar vidas, consolidándose como un referente de compromiso social en el Caribe colombiano.