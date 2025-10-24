Cohetes deportivos volarán por los cielos de Antioquia este fin de semana

Medellín

Exponentes del diseño, la fabricación y el lanzamiento de cohetes, se tomarán este fin de semana el municipio de Santa Fe de Antioquia, ubicado en el Occidente de este departamento.

Este evento se desarrollará desde este viernes, 24 de octubre, hasta el próximo domingo, 26 de octubre, y contará con jurados de la NASA, Space X, Boeing y Blue Origin, quienes calificarán los diversos aspectos que tienen los cohetes que participarán en este Concurso Colombiano.

Desde la Aeronáutica Civil destacaron el desarrollo de este concurso, que es el único certamen de este tipo a nivel nacional.

Indicaron desde la Aerocivil, en un comunicado, que “esto sucede el mismo año en que Tripoli Rocketry Association, el más importante organismo de regulación de cohetes de los Estados Unidos, le otorgara una prefectura a la organización colombiana ALAS Corp”.

¿Quién es el organizador de esta actividad?

Es importante indicar que ALAS Corp, responsable del desarrollo de este evento, es una iniciativa que busca acercar a estudiantes de colegios, universidades y grupos de investigación al mundo de la cohetería deportiva.

Este tipo de encuentros incentivan la creatividad, la innovación y el aprendizaje práctico en torno a la ciencia y la tecnología aeroespacial.

¿Qué encontrarán los asistentes?

Las personas que asistan a la competencia, podrán ser testigos de la comprensión básica de principios de propulsión, aerodinámica, diseño y desarrollo de cohetes capaces de portar cargas útiles y cómo se ha desarrollado el proceso de investigación, diseño, prueba y lanzamiento.

Los constructores de estos artefactos deben contar con conocimientos sobre física, matemáticas, electrónica, programación y diseño.

No habrá afectación a las operaciones aéreas

Para el desarrollo adecuado de esta actividad, la Aerocivil ya dispuso las condiciones necesarias para su realización, otorgó los permisos y habilitó el espacio aéreo requerido, sin afectar la operación regular de aeronaves y garantizando en todo momento la seguridad operacional.

También, como autoridad en la materia, la Aerocivil reconoció esta actividad como una oportunidad estratégica “para promover la educación y despertar vocaciones en áreas relacionadas con la aviación y el espacio”, indicaron en su comunicado.

¿Quiénes participarán?

Este evento tiene una participación de jóvenes y comunidades académicas de distintos niveles de formación, quienes, serán los responsables de diseñar, construir y lanzar estos cohetes bajo parámetros técnicos y de seguridad que han sido definidos de manera previa a este evento.

Los equipos de trabajo presentarán sus propuestas, desde el diseño hasta el lanzamiento de los cohetes.

¿Qué categorías hay en este concurso?

Son tres categorías las que hay en esta oportunidad para el concurso.

Habrá un espacio para los principiantes, otro nivel de intermedios, una categoría independiente para los universitarios con carga útil.

Cada categoría tiene unos requerimientos y características técnicas específicas, que desafían las capacidades de los estudiantes.

¿Cómo debe ser el cohete participante?

Desde la organización del evento explicaron que los integrantes de cada equipo trabajarán juntos para diseñar y construir un cohete, con las restricciones propias para cada categoría.

El cohete debe tener un fuselaje de una sola sección, la cual contendrá la carga útil, un altímetro, un paracaídas y el motor del cohete.

El cohete debe alcanzar una altura mínima dependiendo de la categoría. Al llegar a la máxima altura, el paracaídas debe ser desplegado.

Cada equipo debe recuperar el cohete y la carga útil sin ningún tipo de daño.