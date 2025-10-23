La clínica Somer de Rionegro reactiva la prestación de los servicios a afiliados de la Nueva EPS

Rionegro- Antioquia

La clínica Somer, ubicada en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia, de nuevo habilita los servicios que tenía suspendidos para los afiliados a la Nueva EPS desde hacía algunos días por una millonaria deuda que tenía esa EPS con la clínica.

Indica que la habilitación de los servicios se da en un esfuerzo muy importante que se hace para no afectar a los afiliados y sus familias, además de llegar a un acuerdo de pago con la EPS, aunque recalca que la clínica Somer que la situación económica sigue siendo crítica debido a que la deuda es bastante alta. Recordemos que la cifra superaría los 100 mil millones de pesos, pero ya se recortará esa deuda con los pagos que realizarán las directivas de la Nueva EPS.

“Sabemos que esta medida genera esperanza, pero también queremos ser claros: la situación continúa siendo compleja debido a la gran magnitud de la deuda. Aun así, hemos decidido dar este paso con sentido de responsabilidad y compromiso con la salud de la comunidad del Oriente Antioqueño, esperando el cumplimiento de los acuerdos”, agregó en un comunicado la clínica.

Por último, agradeció a la EPS la disposición para el acuerdo y recalcó que desde la clínica seguirán con una buena voluntad para seguir trabajando en alternativas que generen una buena calidad en la atención de los afiliados.

Recordemos que los servicios suspendidos era la atención no urgente y algunas especialidades como citas programadas.