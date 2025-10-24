Continental Towers Guatemala pide suspender venta hasta resolver procesos judiciales

Medellín, Antioquia

Continental Towers Guatemala, empresa de infraestructura de telecomunicaciones con presencia en América Latina, anunció que solicita detener el proceso de venta promovido por Banco Santander Colombia S.A. hasta que se aclaren los procesos judiciales y arbitrales que enfrenta la compañía y sus filiales.

“Nuestra prioridad es proteger los activos, la estabilidad operativa y la reputación de Continental Towers Guatemala. La empresa no puede ser objeto de una venta precipitada o ilegítima mientras existen procesos judiciales abiertos que buscan esclarecer responsabilidades de terceros ajenos a nuestra actual administración. Pedimos prudencia, respeto a las decisiones judiciales y transparencia total en cualquier gestión sobre el futuro de la compañía”, aseguró su vocera oficial, Ximena Suárez.

Contexto judicial y corporativo

Fundada en 2007, Continental Towers ha operado durante más de 17 años en la región. Sin embargo, la compañía enfrenta un complejo escenario judicial y arbitral en distintos países.

Entre los principales hechos destacan:

Procesos penales en Guatemala y El Salvador por presunta estafa, extorsión y asociación ilícita, que involucran a ex empleados hoy bajo detención o procesos de extradición.

por presunta estafa, extorsión y asociación ilícita, que involucran a ex empleados hoy bajo detención o procesos de extradición. Laudos arbitrales internacionales en Nueva York (AAA/ICDR) cuya ejecución fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

cuya ejecución fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Medidas judiciales en Guatemala que levantaron la confidencialidad del proceso arbitral y autorizaron a la empresa a pronunciarse públicamente.

que levantaron la confidencialidad del proceso arbitral y autorizaron a la empresa a pronunciarse públicamente. Órdenes internacionales de captura apoyadas por INTERPOL contra tres ciudadanos estadounidenses por presunta extorsión y estafa agravada.

contra tres ciudadanos estadounidenses por presunta extorsión y estafa agravada. Filtraciones en el arbitraje de Nueva York, donde el presidente del tribunal, Marc Goldstein, publicó fragmentos del expediente en su blog personal, lo que la compañía calificó como una violación a la reserva procesal.

Impacto en el sector y la región

La filial Continental Towers El Salvador había proyectado inversiones millonarias en tecnología 5G, pero el plan quedó en suspenso por las disputas internas y medidas judiciales. Aun así, el grupo reporta inversiones por más de 100 millones de dólares en infraestructura en América Latina.

La empresa sostiene que, en los últimos años, ha sido víctima de una campaña de desvalorización cuyo objetivo sería forzar una venta por debajo del valor real de los activos.

Llamado al Banco Santander Colombia

En su pronunciamiento, Continental Towers Guatemala pidió al Banco Santander Colombia suspender cualquier gestión de venta o transferencia hasta que se cumplan las siguientes condiciones:

Conclusión de los procesos judiciales en Guatemala y El Salvador. Esclarecimiento de intentos de fraude interno y posibles participaciones externas en operaciones de desvalorización. Garantía de transparencia y protección de derechos patrimoniales de accionistas y trabajadores. Avance de investigaciones sobre posibles delitos similares en otros países de la región.

La compañía advirtió que un proceso de venta contrario a estas medidas podría derivar en responsabilidades legales y patrimoniales para las partes involucradas.

Medidas cautelares vigentes

Actualmente, jueces penales en Guatemala mantienen medidas precautorias sobre torres, interventores y derechos económicos de la compañía, con el fin de bloquear cualquier intento de transferencia de sus activos estratégicos.

La empresa informó que, tras el levantamiento de la confidencialidad en Guatemala, se divulgarán documentos íntegros del caso a través de la vocería judicial designada y de sus canales institucionales.