Colombia entra al organismo líder mundial en cohetes de alta potencia

La Aeronáutica Civil anunció que Colombia ha sido oficialmente reconocida como miembro de la Tripoli Rocketry Association, la principal organización internacional en cohetería de alta potencia. La adhesión, que se concreta con la creación de la prefectura Tripoli Colombia, representa un avance histórico para el país en materia de innovación, desarrollo tecnológico y educación aeroespacial.

Este logro es el resultado del trabajo articulado entre la Corporación SateLab y su marca ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals), con el respaldo permanente del Aeroclúster de Antioquia, convirtiendo a Colombia en uno de los primeros países de Latinoamérica en hacer parte de esta red global con más de seis décadas de liderazgo en la industria.

El brigadier general José Henry Pinto Rodríguez, director de la Aeronáutica Civil, destacó que este reconocimiento internacional es “un paso gigante para la industria aeroespacial nacional” y un motivo de orgullo para el país.

Por su parte, Diego Muñoz, presidente del Aeroclúster de Antioquia, resaltó que la creación de Tripoli Colombia es fruto de la articulación interinstitucional y de la experiencia del ingeniero David Pineda Vargas, CEO de SateLab – ALAS quien se pronunció al respecto “Estamos capacitados para certificar de manera internacional en el diseño, la construcción y el lanzamiento de cohetes de alta potencia. Nos convertimos en el cuarto país de Latinoamérica en poder tener esta oportunidad y en el segundo en Sudamérica.”

Con esta adhesión, Colombia fortalece sus capacidades técnicas y educativas, abre oportunidades de investigación en universidades y empresas, y se posiciona como un referente regional en la industria aeroespacial.