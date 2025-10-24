Cambio Radical afianza su liderazgo juvenil y su influencia en el Magdalena

Santa Marta

El más reciente proceso electoral de los Consejos Municipales de Juventud confirmó que Cambio Radical mantiene una presencia sólida en el Magdalena. El partido obtuvo 31 curules, superó los siete mil votos y se posicionó nuevamente como la principal fuerza política juvenil del departamento.

Los resultados reflejan un crecimiento frente al proceso anterior y se dan en un contexto donde los nuevos escenarios políticos del Magdalena ponen a prueba la capacidad de los partidos para sostener estructuras territoriales y conectar con la juventud.

De acuerdo con los datos oficiales, Cambio Radical obtuvo votaciones destacadas en Fundación (1.419 votos), Ciénaga (1.226) y Ariguaní (867), así como en Santa Ana (400) y Pijiño del Carmen (200). En la mayoría de estos municipios, el partido logró superar a otras colectividades juveniles, como por ejemplo Fuerza Ciudadana.

Está relacionado: Partidos Liberal y Cambio Radical, los ganadores de Consejos de Juventud en el Atlántico

El senador Carlos Mario Farelo Daza, quien ha liderado la proyección política de Cambio Radical en el Magdalena, destacó que estos resultados son el reflejo del trabajo conjunto con líderes juveniles que buscan representación en las decisiones públicas.

Caracol Radio consultó al líder juvenil del municipio de Ciénaga, Octavio Rodríguez, ex consejero, quien hizo una radiografía del éxito electoral que no solo consolida la presencia juvenil de Cambio Radical, sino que también reafirma - según expresó - el liderazgo del senador Carlos Mario Farelo.

Le puede interesar: Jóvenes de Colombia respaldaron a la democracia en masiva votación de los Consejos de la Juventud

Recordó que desde el inicio de este proceso, Farelo ha impulsado la participación activa de los jóvenes, dando a entender que le ha cumplido a esta colectividad de su líder natural Germán Vargas Llera, pese a los ataques y rumores sobre un supuesto debilitamiento de su estructura, los resultados demuestran que el respaldo de las bases políticas continúa apoyándolo.

Es así que el avance de Cambio Radical en estos comicios ratifica su influencia en la región y proyecta al partido como un actor relevante dentro del panorama político magdalenense, especialmente en el segmento juvenil, que empieza a tener un peso creciente en la agenda departamental.