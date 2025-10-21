Jóvenes de Colombia respaldaron a la democracia en masiva votación de los Consejos de la Juventud

Colombia

A través de un comunicado, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la segunda edición de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud fue un éxito rotundo.

Más de 1.5 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años salieron a las calles del país a ejercer su derecho al voto, eligiendo a los líderes que los representarán y harán visible su voz durante los próximos cuatro años.

Y es que, según datos de la Registraduría, el aumento en la participación para estas votaciones en comparación con las del 2021 fue de 18,44%. Además, dieron algunos resultados preliminares con el 99,96% del escrutinio:

780.185 votos por partidos y movimientos políticos, equivalentes al 53,35 %.

411.679 votos por listas de jóvenes independientes, correspondientes al 28,15 %.

270.398 votos por el sector de procesos y prácticas organizativas, que representan el 18,49 %

Hernán Penagos, registrador nacional, felicitó a los jóvenes colombianos que aprovecharon la oportunidad para votar y contribuir a la democracia, aunque también extendió su mensaje a las entidades que hicieron posible que la jornada se desarrollara sin novedades.

“Vivimos una jornada llena de esperanza democrática. Con su participación, los jóvenes colombianos nos demostraron su interés en lo público, en la democracia y en la construcción de un mejor país”, manifestó.

De la misma manera, Penagos aseguró que la logística electoral durante la jornada fue “impecable”, permitiendo que procesos de transmisión, de digitalización, de consolidación y de divulgación de los resultados del preconteo de las 19.869 mesas instaladas fuera rápido y eficiente.

Asimismo, subrayó el trabajo de los jurados de votación y los funcionarios de la Registraduría en todo el territorio nacional.

“Gracias al esfuerzo y responsabilidad de los jurados de votación y del equipo de la Registraduría Nacional, fue posible conocer los resultados preliminares de estas elecciones de manera tan ágil. Valoramos profundamente su labor y compromiso con la democracia colombiana”, concluyó.

Quienes estén interesados en consultar los resultados del preconteo pueden acceder a ellos a través de www.registraduria.gov.co.