América y Millonarios atentos: ¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares de Liga Colombiana?

La jornada 17 del fútbol colombiano será crucial para varios equipos, teniendo en cuenta que se podría definir o no su anticipada eliminación de la fase final. Como ejemplo de lo anterior están Millonarios y América de Cali, cuya presencia en cuadrangulares está sumamente comprometida.

¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares de Liga Colombiana?

Durante los últimos 10 torneos en los que se disputaron 20 jornadas, el puntaje del octavo lugar ha variado entre los 28 y 32 puntos. Vea a continuación cada uno de los casos:

Apertura 2025: Independiente Medellín con 32 puntos.

Independiente Medellín con 32 puntos. Finalización 2023: Deportivo Cali con 28 puntos.

Deportivo Cali con 28 puntos. Apertura 2023: Deportivo Pasto con 29 puntos.

Deportivo Pasto con 29 puntos. Finalización 2022: Junior de Barranquilla con 31 puntos.

Junior de Barranquilla con 31 puntos. Apertura 2022: Atlético Bucaramanga con 29 puntos.

Atlético Bucaramanga con 29 puntos. Finalización 2021: América de Cali con 29 puntos.

América de Cali con 29 puntos. Temporada 2020: La Equidad con 32 puntos.

La Equidad con 32 puntos. Finalización 2019: Cúcuta Deportivo con 32 puntos.

Cúcuta Deportivo con 32 puntos. Apertura 2019: Unión Magdalena con 30 puntos.

Unión Magdalena con 30 puntos. Finalización 2017: Jaguares de Córdoba con 28 puntos.

Basado en lo anterior, el promedio de puntos para clasificar a cuadrangulares es de 30. En este orden de ideas, tan solo cuatro equipos de la Liga estarían sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase: Envigado (16), Deportivo Pasto (13), Boyacá Chicó (13) y Equidad (11).

Cuentas de América y Millonarios

En 16 fechas disputadas, América suma 20 puntos. Así pues, necesitaría hacer 10 de los 12 puntos que le restan para poder meterse en cuadrangulares. La cuestión es que el cuadro vallecaucano tiene por delante también las semifinales de Copa Colombia, instancia que afrontará ni más ni menos que en el clásico ante Atlético Nacional.

En cuanto a Millonarios, la situación es más complicada. Con 18 unidades sumadas, está obligado a ganar los cuatro compromisos que le hacen falta para llegar a 30 puntos y así estar en las finales.

