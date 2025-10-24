César Torres reveló contundente charla con Néiser Villarreal tras situación crítica en Millonarios

Néiser Villarreal tiene tanto de polémica como de talento para jugar el fútbol. Así lo ha demostrado el joven delantero de 20 años, quien viene de ser uno de los goleadores del Mundial Sub-20 con 5 anotaciones y, a nivel general, ha rendido con la Selección Colombia, caso contrario a su club, Millonarios.

El oriundo de Tumaco no se presentó el día pactado, después de la Copa del Mundo, a entrenamientos con el equipo sub-20 de Millonarios, al cual fue relegado partiendo de diversas situaciones vividas en el Embajador. Carlos Sarabia, quien también estaba en el torneo orbital, sí lo hizo en las fechas acordadas.

Pero es que no es la primera vez que esto sucede, pues después del Sudamericano Sub-20 que tuvo lugar en Venezuela a principio de año ocurrió lo mismo: Néiser se demoró en presentarse a su club. Posteriormente lo hizo, se puso a la par de sus compañeros e incluso tuvo varios minutos de juego bajo el mando de David González.

Torres reveló charla con Néiser Villarreal

En diálogo con DSports, el técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, mencionó que sostuvo una conversación con el goleador y que le recomendó presentarse a los entrenamientos para evitar inconvenientes y cerrar buen su etapa con Millonarios. Villarreal le respondió que ya había dado una razón al club de la fecha en la que llegará a entrenar.

“Hablé con él ayer (miércoles), me dijo que estaba donde la mamá. Le dije que necesitaba que se presentara urgentemente, nosotros siempre le hemos exigido y lo hemos aconsejado de buena manera, pero finalmente hay un libre albedrío. Él tendrá la persona que lo representa, no sé quién le dice que no se presente. Él me dijo que ya había hablado con el entrenador de la sub-20, ‘le dije que me presentaba tal día. Le dije preséntese lo antes posible, es mejor terminar bien, su contrato bien, dejar las puertas abiertas, ‘uno no sabe’ y me dijo ‘sí señor, tiene toda la razón’”, contó al respecto.

Posteriormente, Torres aseguró que los jugadores jóvenes pueden cometer errores y hay personas que no los aconsejan de la mejor manera. "Les digo que después del Mundial le entregué a la vida y al fútbol 21 chicos, que a la hora que tomen el teléfono estoy para ayudarlos... intentar que no se equivoquen, no cometan errores, pero son chicos y también hay otras personas que les hablan“.

Para concluir el tema Néiser Villarreal, destacó su actitud y su personalidad. “Cuando yo digo que es noble y merece todo lo bueno que le pase, es porque así es. No es petulante, no es grosero, se entrena bien, es querido por todos los compañeros, el cuerpo técnico, porque convivimos y se dieron cuenta la calidad de ser humano que es”.

Néiser tiene un precontrato con Cruzeiro, el cual firmó en septiembre y bajo el que se pretende se integre al equipo brasileño a principios de diciembre.