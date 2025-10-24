Buenas noticias para Millonarios: Andrés Llinás renovó su contrato con el equipo

Millonarios no ha tenido un buen inicio en el segundo semestre. El equipo capitalino enfrentó varios inconvenientes en las primeras fechas, como la falta de victorias, varios jugadores lesionados y la salida del técnico David González ante la ausencia de resultados.

El Embajador se sitúa en la casilla 15 con 18 unidades, luego de que en los últimos cinco compromisos consiguiera dos victorias, dos derrotas y un empate. Estadísticas que lo alejan cada vez más de la zona de clasificación.

Buenas noticias para Millonarios

Andrés Llinás, quien sufrió una grave lesión el pasado 8 de agosto durante el partido de la fecha 6 frente al Deportivo Cali. Sin embargo, en las últimas horas, el club anunció mediante un comunicado oficial la renovación de su contrato hasta el año 2029, mostrando la confianza en el jugador.

“Formado en el Fútbol Base de Millonarios FC, Andrés Llinás es un ejemplo del talento y la disciplina que nace en casa. Bogotano y embajador de nacimiento, el central debutó con el equipo profesional en 2019 y desde entonces ha crecido hasta consolidarse como uno de los pilares Embajadores. Su amor y fidelidad por el club lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones. Asimismo, Andrés Llinás ha sido protagonista en los títulos recientes del equipo”, se puede leer en el comunicado.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Este sábado 25 de octubre se llevará a cabo el clásico capitalino número 324 entre Millonarios e Independiente Santa Fe por la fecha 17 de la Liga Colombiana, a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín. El León será el equipo local en esta ocasión.