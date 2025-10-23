Mindeporte responde: ¿Pereira se queda sin reconocimiento deportivo por incumplimiento de pagos?

Tras quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa Colombia, los jugadores del Deportivo Pereira anunciaron que no se presentarán al juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga Colombiana, programado contra Águilas Doradas este viernes 24 de octubre, esto por medio de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Esta decisión surgió tras el incumplimiento del club con el pago de sus obligaciones laborales, ya que durante el año en varias ocasiones no se ham pagado oportunamente los sueldos; además, se ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto trimestrales como mensuales, y ha omitido los aportes a la seguridad social.

En el campeonato colombiano, el equipo Matecaña se ubica en la posición 14 con 18 unidades. Matemáticamente, tiene todavía posibilidades de pasar a los cuadrangulares, siempre y cuando gane lo que le resta por jugar, aunque debe esperar los resultados de los demás equipos que también están en la pelea.

Ante esta situación, el ente regulador del deporte en Colombia se pronunció en las horas de la mañana. “El Ministerio del Deporte se permite aclarar a la opinión pública que no ha revocado el reconocimiento del Club Deportivo Pereira”. Sin embargo, están a la espera de todas las etapas administrativas.

Estas instancias administrativas son muy complicadas en el fútbol colombiano, ya que en el pasado un equipo descendió por incumplimiento en los pagos. En octubre del año 2020, Cúcuta Deportivo perdió su reconociendo deportivo por no pagar sus obligaciones laborales. Si bien el club pagó sus deudas más adelante, tuvo que cambiar de nombre y ahora se encuentra disputando el Torneo de la B.

