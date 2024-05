Masacre de Punta del Este, 19 años de impunidad

“Qué hicieron los muchachos para quitarle la vida de esta forma”. “Si yo no hubiera sido tan pobre mi hijo no estaba muerto”. “Mi hijo era cobarde, no era hombre de guerra”. “Soñaba con ser un futbolista a nivel internacional”. “No regresaron más con sus pies”. “Que hagan algo por nosotras”. “No nos han ayudado con nada”.

Así se expresaron varias de las madres y familiares de los once jóvenes, entre 18 y 21 años masacrados por paramilitares, al conmemorarse 19 años de los hechos, los cuales siguen en la completa impunidad y sin un proceso de esclarecimiento de la verdad.

El 19 de abril de 2005 un hombre llegó al barrio Punta del Este del Distrito de Buenaventura, hacia las 2 de la tarde e invitó a 11 jóvenes de este sector a jugar un partido fútbol en el municipio de Dagua (a una hora por carretera) con la promesa de pagarles la suma de doscientos mil pesos al equipo que ganara.

Los jóvenes: Luis Aramburo Cangá, 18 años; Ruben Darío Valencia Aramburo 18 años; Pedro Paulo Valencia Aramburo, 17 años; Alberto Valencia, 18 años; Concepción Rentería Valencia, 16 años; Mario Valencia, 19 años; Iver Valencia, 21 años; Carlos Arbey Valencia, 17 años; Víctor Alfonso Angulo, 20 años; Javier Borja, 15 años y Leonardo Salcedo García, 20 años, salieron uno por uno del barrio Punta del Este en una motocicleta y reunidos frente a una casa ubicada en el barrio Santa Cruz, del puerto de Buenaventura. Allí los esperaban varios hombres, quienes los invitaron a abordar un colectivo de servicio público que los llevaría al sitio donde supuestamente se realizaría el partido de fútbol.

Luego de 19 años de la masacre, se ha podido establecer lo que les sucedió a estos once jóvenes que no superaban los 21 años después de ser recogidos por este hombre.

A las afueras de la ciudad el vehículo fue desviado de su ruta, y abordado por cuatro hombres más, armados y quienes se identificaron como paramilitares, quienes desviaron el vehículo hacia el estero de San Antonio – Bodegas de Cilano, sitio conocido en Buenaventura como cementerio clandestino creado por las estructuras paramilitares.

Al llegar al sitio, los 11 jóvenes fueron obligados a bajar del vehículo, les ataron las manos a la espalda utilizando los cordones de sus propios zapatos, obligados a tirarse al piso y posteriormente asesinados con disparos de bala en la cabeza.

Dos días después, el 21 de abril de 2005, los cuerpos sin vida de los 11 jóvenes fueron hallados junto a un cadáver más de otro joven asesinado por los mismos paramilitares, al parecer el 18 de abril y quien aún sigue sin identificar.

Los cuerpos de los jóvenes fueron hallados con signos de tortura, amordazados, rociados con ácido, les sacaron los ojos y con tiro de gracia.

Hoy, el proceso se encuentra en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, centro del departamento del Valle del Cauca, donde la fiscalía general de la Nación involucra a nueve paramilitares pertenecientes al denominado “Bloque Calima”, de las AUC, de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, como los causantes de esta masacre hace 19 años.

Cada año se realiza la conmemoración de la masacre de los jóvenes de Punta del Este que asesinaron los paramilitares en Buenaventura, como ocurrió este 2024 en donde se realizó un recorrido por el barrio Punta del Este, una Eucaristía y luego se tomó la vía principal para llevar a cabo un partido simbólico, espacio en el cual la comunidad aprovechó para exhibir carteles y bombas blancas pidiendo la paz, finalizando el evento con una olla comunitaria.

Esto cuentan las madres de estos jóvenes

Las madres, hermanos, hermanas y familiares de estos 11 jóvenes a lo largo de todos 19 años siguen esperando verdad, justicia y reparación.

Bolivia Aramburo García , madre de Rubén Darío Valencia Aramburo de 17 años, asegura que están con una mano adelante y otra atrás, esperando que se haga justicia.

“Ellos ya hicieron lo que quisieron con esos muchachos tan jóvenes. Nuestros hijos eran unos muchachos sanos que trabajaban. Por negocio hicieron este cruel delito. Aquí estamos las madres necesitando que nos reparen como víctimas. Nosotros comemos, nosotros necesitamos mucho. Si hablan de Paz Total y no hay reparación, para qué hablan de Paz. Porque la Paz entra con la reparación. La justicia colombiana no es como la justicia de otros países. Aquí en Colombia ocultan las cosas que suceden y cuando sacan a relucir la verdad, al que dice la verdad, lo matan. Entonces por eso Colombia está como esta”.

Regina Valencia de 83 años, madre de Manuel Concepción Rentería Valencia de 15 años, sostiene que el Estado colombiano las ha echado al olvido.

“Qué está pensando el Estado con nosotras las madres. Nos han echado al olvido. Nosotros las madres comemos, nos da hambre. Estamos esperando la vivienda digna, pero no se ha visto. Ni una panela nos han dado. Que el Estado ponga la mano en el pecho y nos repare. Alzo la voz de rechazo para que se termine la guerra”

Melba Canga Valencia , madre de Pedro Luis Aramburo Canga de 19 años, asegura que nadie les ha dado nada para llevar una vida tranquila.

“Ya tengo mi corazón alejado del gobierno Nacional. Hemos sido unas madres luchadoras por la muerte de nuestros hijos, caminado bastante y nadie nos ha dado nada para llevar una vida tranquila. Cada año viene nos entusiasman, nos endulzan y luego se van. Queremos que nos diga algo, que aún estamos vivas. Estamos mal. Yo le pido al gobierno Nacional y a las autoridades, que se coloquen la mano en el pecho, que nos ayuden ya que saben que los jóvenes era muchachos de Paz, a ver si nos sacan adelante. Que hagan algo por nosotros”.

Pedro Pablo Valencia Aramburo, padre de Rodolfo Valencia Benítez, tenía 19 años, manifestó que todavía está esperando una ayuda.

“Ya son 19 años y nada. Que nos colaboren. Las necesidades es tener una casita. Que nos ayuden con eso.

Miguel Rentería, quién es presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Punta del Este de Buenaventura y su hermano, Manuel Concepción Rentería Valencia de 17 años, murió en la masacre, así como un sobrino y un primo, sostiene que después de 19 años, ha sido poco por no decir nada el apoyo del gobierno colombiano.

“Las madres de estos jóvenes están necesitando con urgencia es una vivienda digna. Los habitantes de Punta del Este viven con una energía deficiente, sin internet y sin el servicio de agua potable. El Estado colombiano que ponga los ojos sobre Punta del Este, para que haya justicia, reparación y garantías de no repetición. No se ha dicho la verdad. No se ha apoyado a las madres de estos jóvenes. Abandono total del Estado”.

Urfanely Borcan de 79 años, abuela de Carlos Javier Segura Belalcázar de 16 años, manifestó que han tenido mucho sufrimiento porque el gobierno no salió con nada.

“Nos dejaron solas. Nosotros tenemos derechos como las madres de esos muchachos. Pedimos justicia, reparación y vivienda. Nos prometieron y nunca salieron con nada. Esto acá esta duro. Muy difícil la situación en este momento”

Laureana García de 78 años, madre de Leonel García de 21 años, dijo que viven “pelaos”. Sin plata y pide justicia.

“Necesitamos una ayuda y justicia. Estoy sin casa y pagó arriendo. Mis hijos luchan para pagar el arriendo”.

Ana Lucia Caicedo García, hermana de Leonel García de 21 años advirtió que estos 19 años ha habido muchas promesas a las madres de los jóvenes asesinados, que ya son mujeres adultas mayores y prácticamente viven de lo que le puedan dar.

“No se han cumplido las promesas que se le han hecho por parte del gobierno Nacional. El llamado que le hago al Estado es que se pongan la mano en el corazón. Fue un momento dramático y muy fuerte. Se les prometió una vivienda digna y no les han cumplido”.

A través de este enlace puede acceder a los videos de cada una de estas entrevistas realizadas para este especial.