Cerca de 30 marcas de café del Valle representarán a la región en Cafés de Colombia Expo 2025

El aroma, el sabor y la tradición cafetera del Valle llegarán a Bogotá con motivo de Cafés de Colombia Expo 2025, la feria más importante del país y de América Latina dedicada al café.

Del 23 al 26 de octubre, en Corferias, 27 marcas del Valle representarán al departamento bajo la consigna de un café sostenible, de alta calidad y con profundo arraigo en el territorio.

Por primera vez, la Gobernación del Valle y el Comité Departamental de Cafeteros unen esfuerzos para visibilizar la excelencia del café vallecaucano ante un público nacional e internacional.

Esta alianza permitirá mostrar no solo los sabores y aromas que distinguen al café de la región, sino también el compromiso ambiental y social de sus productores.

“Nuestro café es el producto insignia del país. Gracias al trabajo comprometido y juicioso de cada caficultor, podemos disfrutar cada día de una taza inigualable”, afirmó Héctor Fabio Cuéllar, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca.

“Es clave mostrar en este evento los diversos cafés que se producen en el Valle, detrás de los cuales hay un enorme esfuerzo en materia de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente”. Afirmó, el director.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó el orgullo que representa esta participación:

“Desde la Gobernación seguimos apoyando a las familias cafeteras y estoy segura de que el Valle del Cauca brillará con los productores y marcas que estarán presentes en esta Expo”, señaló.

El Valle, territorio de cafés sostenibles

Los cafés del Valle del Cauca se han ganado un lugar en el mapa internacional por su sabor, aroma y cuerpo excepcionales.

En países como Estados Unidos, Alemania, Chile y España, los granos cultivados en la región son cada vez más apreciados por consumidores exigentes que valoran las prácticas sostenibles detrás de su producción.

La participación en Cafés de Colombia Expo 2025 busca no solo abrir nuevas oportunidades de negocio, sino también reafirmar que el café del Valle es un símbolo de identidad cultural, desarrollo regional y bienestar para las familias caficultoras.

Durante los cuatro días del evento, los visitantes podrán conocer los procesos de cultivo, tostión y catación, participar en conferencias académicas, disfrutar de muestras culturales y degustar cafés de diferentes zonas del país.

Los protagonistas del Valle

Entre las 27 marcas que representarán al departamento se destacan Café Sello Mujer, Café Salma, Café Camace, Café Dorado Galiciano, Café Milagro de Junio, Café de Pipe, Café Pa’l Monte, Café José Cortés, Café Yaruma, CeleViva Coffee, Café Don Vite, Café La Milonga, Café Paraíso, Café Tinamú, Café Najutara, Café Sortiz, Café Kinanu, Café Emporio, Madre Monte Café, 3 Eldas Café, Café Yaritza Gold, Café del Bosque, Café Bet-el, Espresso Perfecto Café, Café Oso de Anteojos, Montepineda Café y Villarda Café.

Todas estas marcas reflejan el trabajo de mujeres y hombres del campo que, con esfuerzo y amor por la tierra, cultivan granos bajo estándares de sostenibilidad 4C y Café Practices, garantizando calidad y responsabilidad ambiental.

Cifras

39 de los 42 municipios del Valle del Cauca producen café.

municipios del Valle del Cauca producen café. Más de 50 mil hectáreas están dedicadas al cultivo de café.

hectáreas están dedicadas al cultivo de café. 23.515 caficultores y 25.873 fincas cafeteras conforman el sector.

fincas cafeteras conforman el sector. El 54% de las familias productoras generan más de 38 millones de kilos de café pergamino seco al año.

La presencia del Valle en Cafés de Colombia Expo 2025 reafirma su liderazgo como territorio de cafés sostenibles, donde cada grano cuenta una historia de tradición, esfuerzo y compromiso con el medio ambiente.