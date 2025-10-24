A través del programa MD Micronegocios se han generado más de 90.000 empleos

Frente a las maneras de impulsar la productividad de la economía popular, la Organización Minuto de Dios presentó los resultados de su programa MD Micronegocios, el cual ha acompañado a 41.652 emprendimientos en todo el país, y que espera llegar a 100.000 micronegocios fortalecidos para 2030.

De acuerdo con la organización los micronegocios representan el 40% del PIB nacional y generan el 79% del empleo en Colombia, por lo que el fortalecimiento de este sector resulta como una prioridad para el crecimiento y la formalización empresarial.

Este programa cuenta con mentorías personalizadas, herramientas digitales y acceso a financiación, a su vez, ha logrado presencia en 32 departamentos y 708 municipios, en total han participado más de 14.000 asesores en los procesos de acompañamiento empresarial.

Resultados del programa

Los micronegocios participantes han generado 96.682 empleos, un promedio 2,3 por negocio, asimismo reportan un crecimiento del 18% en sus ventas tras el acompañamiento.

“El país necesita modelos que combinen innovación social con sostenibilidad económica, y eso es lo que buscamos con MD Micronegocios”, señalaron desde la entidad.

Asimismo, en el programa incorporaron tres innovaciones tecnológicas, entre esas HERA, la primera inteligencia artificial especializada en micronegocios, la cual asesora a los usuarios en decisiones comerciales, financieras y de formalización.

Objetivo de la organización para 2030: llegar a 100.000 micronegocios

El Minuto de Dios lanzó también el movimiento “100 mil Latidos”, una movilización nacional que invita a personas, empresas y organizaciones a apoyar micronegocios mediante aportes desde $3.500 diarios, con el fin de financiar las mentorías, la formación digital y el acceso a las plataformas digitales que ofrece el programa.

Se han desembolsado $9 billones en microcréditos

Asomicrofinanzas, gremio financiero que agrupa instituciones que ofrecen servicios financieros y no financieros a los micronegocios, presentó un balance con los resultados de crecimiento de los desembolsos de microcrédito en Colombia.

A corte de Julio 2025, en la Región Andina, se registraron más de 518 mil operaciones, lo que representó un aumento del 20% en el monto que se desembolsó con respecto al mismo periodo en el 2024. Con esto se beneficiaron principalmente pequeños comerciantes, emprendedores rurales y negocios familiares de Bogotá, Medellín e Ibagué; estos créditos han logrado dinamizar las economías locales y generar empleo.

La segunda región que se destacó en este balance fue el Pacifico, en donde se registraron más de 224 mil desembolsos, lo que equivale a 1,2 billones de pesos, las ciudades que tuvieron mayor actividad de desembolsos fueron Cali, Pasto y Popayán.

“Sin duda alguna, estos resultados confirman el papel protagónico que está cumpliendo el microcrédito en Colombia como herramienta clave para su desarrollo económico y social. Este crecimiento refleja el compromiso del sector con la inclusión financiera y con el fortalecimiento de miles de pequeños negocios que son el motor de las regiones”, afirmó María Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas.

Las entidades microfinancieras han desembolsado en total 9,70 billones de pesos en microcréditos, lo que representa más de 1 millón de operaciones y teniendo una cobertura en más de 1.081 municipios del país.