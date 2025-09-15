Se han desembolsado $9 billones en microcréditos

Asomicrofinanzas, gremio financiero que agrupa instituciones que ofrecen servicios financieros y no financieros a los micronegocios, presentó un balance con los resultados de crecimiento de los desembolsos de microcrédito en Colombia.

A corte de Julio 2025, en la Región Andina, se registraron más de 518 mil operaciones, lo que representó un aumento del 20% en el monto que se desembolsó con respecto al mismo periodo en el 2024. Con esto se beneficiaron principalmente pequeños comerciantes, emprendedores rurales y negocios familiares de Bogotá, Medellín e Ibagué; estos créditos han logrado dinamizar las economías locales y generar empleo.

La segunda región que se destacó en este balance fue el Pacifico, en donde se registraron más de 224 mil desembolsos, lo que equivale a 1,2 billones de pesos, las ciudades que tuvieron mayor actividad de desembolsos fueron Cali, Pasto y Popayán.

“Sin duda alguna, estos resultados confirman el papel protagónico que está cumpliendo el microcrédito en Colombia como herramienta clave para su desarrollo económico y social. Este crecimiento refleja el compromiso del sector con la inclusión financiera y con el fortalecimiento de miles de pequeños negocios que son el motor de las regiones”, afirmó María Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas.

Las entidades microfinancieras han desembolsado en total 9,70 billones de pesos en microcréditos, lo que representa más de 1 millón de operaciones y teniendo una cobertura en más de 1.081 municipios del país.