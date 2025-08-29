Fondo Nacional de Garantías ha otorgado $1,27 billones en créditos cooperativos

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) se ha consolidado como un actor estratégico para el fortalecimiento del sector cooperativo en Colombia. En el marco del reciente Congreso Nacional Cooperativo, la presidente (E) del FNG, Piedad Muñoz Rojas, destacó que durante el actual periodo de Gobierno el Fondo ha respaldado más de $1,27 billones en garantías a través de las cooperativas, beneficiando a más de 150.000 créditos. Este impulso ha permitido dinamizar la inclusión financiera y brindar respaldo a cooperativas de todos los tamaños, fomentando su crecimiento y competitividad en el mercado nacional.

“Este respaldo que ya alcanza los $1,27 billones y más de 150.000 créditos garantizados permite que las cooperativas cuenten con un fondeo sólido y puedan avanzar en sus metas institucionales con mayor tranquilidad a la vez que financian los proyectos de sus asociados”, afirmó Muñoz Rojas.

Uno de los logros más significativos del FNG es la transformación de su visión estratégica para entender a fondo el modelo cooperativo y ajustar sus modelos de riesgos. En lugar de operar bajo esquemas tradicionales, el Fondo adapta ahora sus criterios para responder a las dinámicas propias del sector solidario, permitiendo una evaluación más justa y precisa de las operaciones. Este enfoque flexible ha sido clave para fortalecer el acceso a crédito y garantizar que las cooperativas puedan ampliar su cobertura de servicios sin comprometer su estabilidad financiera.

En este marco, el fondeo más competitivo se posiciona como una herramienta esencial, ya que, al ofrecer acceso a recursos más económicos para las cooperativas mejora su capacidad de otorgar créditos a tasas favorables. Además, la construcción de una cartera garantizada está generando efectos positivos en los indicadores de pérdida esperada, lo que respalda la sostenibilidad de los proyectos y refuerza la confianza en el modelo cooperativo como un motor de desarrollo económico inclusivo.

“Nuestro objetivo es asegurar que el fondeo para las cooperativas sea cada vez más competitivo, mientras trabajamos en una cartera garantizada que ofrezca estabilidad y reduzca los riesgos. Así logramos beneficios tanto para las entidades como para los asociados”, explicó Muñoz Rojas.

El alcance de estas políticas se refleja también en la gestión social, teniendo en cuenta que el 52,9 % de las garantías otorgadas ha beneficiado a mujeres, y el 54,8 % se ha concentrado en poblaciones en pobreza extrema, moderada y en situación de vulnerabilidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Bajo una visión que combina sostenibilidad, inclusión y gestión de riesgo eficiente, el FNG reafirma su papel como aliado estratégico para las cooperativas colombianas, consolidando un modelo financiero que fortalece a las comunidades, impulsa la productividad y amplía las oportunidades para miles de familias en el país