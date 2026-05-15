La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a SPEC

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una multa de $427.050.000 a la Sociedad Portuaria El Cayao, SPEC con sede en Cartagena, tras comprobar que la empresa reportó información financiera y operativa sin veracidad al Sistema Único de Información (SUI) correspondiente a la vigencia 2022.

El SUI es la plataforma oficial administrada por la Superservicios que recopila, almacena y publica los datos financieros, técnicos y comerciales de todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios del país. La autoridad advirtió que la falta de calidad y confiabilidad en esos reportes afecta su capacidad para realizar análisis regulatorios sectoriales y debilita la transparencia del mercado.

Durante la investigación administrativa sancionatoria, la Superservicios determinó que SPEC LNG clasificó como actividad “no vigilada” ingresos por $2.601 millones, presentados en los reportes del SUI como provenientes de la “disponibilidad de la terminal”. Tras el análisis técnico y de las pruebas recaudadas, el organismo concluyó que esos recursos están vinculados intrínsecamente a la actividad de regasificación y, por tanto, debieron haberse informado como actividad vigilada.

La Superintendencia señaló además que la “disponibilidad” no constituye un servicio autónomo, sino la garantía de capacidad operativa necesaria para la prestación del servicio público, por lo que su tratamiento contable y reportes al SUI deben reflejar esa condición.

La conducta de SPEC fue considerada como incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente. En consecuencia, la Superservicios aplicó la sanción pecuniaria mencionada.

La entidad aprovechó la decisión para recordar a todas las empresas prestadoras la importancia de cumplir con los estándares de veracidad, calidad y oportunidad en el reporte de información al SUI, pues esos datos son el insumo fundamental para que la Superintendencia ejerza sus funciones de inspección, vigilancia y control.