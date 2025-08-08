Tres años gobierno Petro: 30mil MiPymes nuevas se han consolidado

En el marco de la conmemoración de los tres años del Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó el balance de gestión en donde anunció los avances en la transición hacia un modelo productivo des carbonizado, inclusivo y basado en la sostenibilidad.

Según la cartera de Comercio, con la política de ‘Reindustrialización’ se fortaleció el tejido empresarial y la productividad en todo el territorio nacional. Por lo que en este periodo 30.133 mipymes han mejorado su productividad, calidad y sostenibilidad.

Hablan también de la estrategia ‘EnCadena, mejores proveedores’ 4061 medianas y pequeñas empresas han mejorado aspectos clave para insertarse en las cadenas de valor de empresas líder tanto nacionales como extranjeras, en sectores como servicios, salud, construcción, agroindustria, entre otros.

Añadieron que en apoyo a la Economía Popular, se han impactado 14.407 unidades productivas, de las cuales el 96,6 % son lideradas por mujeres, y a su vez han brindado asistencia a 3.098 beneficiarios de comunidades indígenas, afrocolombianas y el pueblo Rom.

Ahora bien, por medio de la estrategia ‘Crecer juntos, potenciando la economía popular’, más de 9.900 micro negocios, el 97 % de ellos liderados por mujeres, según el ministerio, pudieron aumentar sus ventas en un 54,3 % en promedio.

El turismo ha sido un sector que ha tenido un billón de pesos en inversión

Durante el gobierno Petro, Colombia alcanzó la cifra de más de un billón de pesos invertidos en el sector del turismo, $349.025 millones más que en gobiernos anteriores. De estos recursos, $143.282 millones han sido destinados a proyectos en municipios en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

“Este primer billón no es un punto de llegada, sino el inicio de una transformación profunda e irreversible, que consolida al turismo como una verdadera apuesta de Estado y una fuente de desarrollo, empleo y orgullo para todos los colombianos” destacó la cartera.

El ministerio dice que la estrategia ‘Colombia, el País de la Belleza’ ha posicionado a Colombia como un destino turístico de talla mundial, atrayendo a 7 millones de visitantes no residentes en 2024, superando la meta prevista. A diciembre de 2024, se registraron 220.083 personas ocupadas en actividades asociadas al turismo.