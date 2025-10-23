Bogotá

Tres militares resultaron heridos en medio de un operativo en el norte de Bogotá

El Ejército confirmó que los uniformados ya están siendo atendidos en el Hospital Militar Central de Bogotá.

Milena Bernal

En medio de un operativo, tres militares resultaron heridos tras un cruce de balas con el hombre que iban a capturar en el barrio Mazuren, en la carrera 55 con calle 151, al norte de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados heridos fueron trasladados al Hospital Militar Central de la capital.

El presunto delincuente, señalado de cometer el delito de homicidio, fue capturado en la zona.

Noticia en desarrollo

