Tres militares resultaron heridos en medio de un operativo en el norte de Bogotá
El Ejército confirmó que los uniformados ya están siendo atendidos en el Hospital Militar Central de Bogotá.
En medio de un operativo, tres militares resultaron heridos tras un cruce de balas con el hombre que iban a capturar en el barrio Mazuren, en la carrera 55 con calle 151, al norte de Bogotá.
De acuerdo con las autoridades, los uniformados heridos fueron trasladados al Hospital Militar Central de la capital.
El presunto delincuente, señalado de cometer el delito de homicidio, fue capturado en la zona.
Noticia en desarrollo