Denuncian nuevo caso de abuso sexual en colegio de Kennedy

Bogotá D. C.

En horas de la mañana fue evacuado el Colegio Codema en la localidad de Kennedy tras conocerse un presunto caso de abuso sexual contra una menor de grado séptimo.

Según información preliminar, la menor habría sido abusada por otros estudiantes y sería hija de un miembro de la fuerza pública.

Desde la Secretaría de Educación ya están investigando el caso y activaron la ruta de atención integral para garantizar el acompañamiento de la víctima, su familia y la institución educativa.

Desde la entidad realizan las verificaciones correspondientes en coordinación con las autoridades competentes.

Finalmente, la Secretaría rechazó toda forma de violencia y reiteró que la prioridad es brindar atención integral a quienes pudieran verse afectados, asegurando el debido proceso en el marco de la ley.

Más casos de abuso dentro del Colegio

El caso fue denunciado el pasado mes de julio por la mamá de una niña quien presuntamente fue abusada dentro de las instalaciones del colegio.

Además estos no serían los únicos dos casos de abuso dentro del colegio. De acuerdo con Nohemy, a su hijo de 7 años lo intentaron abusar unos compañeros en los baños.

“El niño fue para el baño y se le metieron unos estudiantes de bachillerato que le empezaron a decir obscenidades, que lo iban a penetrar, que le iban a hacer muchas cosas. El niño logró con las piernas cerrar la puerta, pero empezaron a jalarle los pies y a echarle agua sucia por encima”, contó la madre.

Aunque el menor gritaba pidiendo ayuda nadie se acercó en ese momento. Nohemy se dio cuenta porque su hijo le contó al recogerlo.