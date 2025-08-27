EE.UU.: tiroteo en escuela católica de Minneapolis, se registran varios heridos, entre ellos menores

EE.UU. registra tiroteo en escuela católica de Minneapolis, se registran varios heridos, entre ellos menores

Un nuevo episodio de violencia sacude a Estados Unidos. Autoridades reportaron un tiroteo en la Escuela y la Iglesia Católica de la Anunciación, en Minneapolis (Minnesota), poco después de las 8:30 a.m.

Hasta el momento no se registran víctimas fatales, pero sí varios heridos, entre ellos menores de edad, según medios locales que aseguran haber visto menores con vendajes en los brazos aunque se desconoce si es por cuenta específicamente del tiroteo.

El atacante habría sido neutralizado. En la zona permanecen agentes del FBI, la patrulla estatal y la policía de Minneapolis.

El presidente Donald Trump reaccionó de inmediato y aseguró estar informado del “trágico tiroteo”. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que el DHS monitorea de cerca la situación. La fiscal general, Pam Bondi, envió “oraciones por todos los involucrados” y prometió entregar actualizaciones.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también se pronunció: “Rezo por nuestros alumnos y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”.

Este es el primer tiroteo escolar registrado en el país durante los primeros días del regreso a clases.