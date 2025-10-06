Teleantioquia denuncia retraso en el giro de recursos del Ministerio TIC por cerca de 3 mil millones

Teleantioquia, el canal público del departamento de Antioquia, alertó sobre un retraso por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en el desembolso de los recursos que por ley, deben entregarse a los medios públicos a través del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC).

Según la información, Teleantioquia es actualmente el único canal regional del país que no ha recibido la totalidad de estos recursos, mientras que los otros ocho canales regionales y RTVC ya cuentan con la asignación completa. La situación ocurre por primera vez en cinco años desde la reforma del Fondo y se presenta a pocos meses de finalizar el año.

El monto pendiente está cerca a los 3.000 millones de pesos, cifra que resulta fundamental para garantizar la operación del canal, el desarrollo de contenidos culturales y sociales, y el fortalecimiento de la industria audiovisual en Antioquia. La falta de estos recursos ya está impactando directamente los cronogramas de producción, la ejecución de proyectos estratégicos con casas productoras regionales, así como la generación de cerca de 500 empleos directos e indirectos.

“El canal ha elevado esta solicitud en varias oportunidades al Ministerio sin que se tenga, hasta ahora, una respuesta de fondo y clara sobre el giro de estos recursos que son obligatorios por ley”, señaló la entidad a través de un comunicado.

La Ley 1978 de 2019, que regula el funcionamiento del FUTIC, establece que los recursos —provenientes principalmente de las contribuciones de los operadores de telecomunicaciones— deben ser girados en una sola anualidad, sin fraccionamientos como se ha realizado durante el 2025 con Teleantioquia.

Teleantioquia insiste en la necesidad de que el Ministerio cumpla con la entrega de los fondos faltantes con el fin de asegurar la continuidad de sus proyectos audiovisuales, mantener el empleo y seguir promoviendo contenidos que aportan al desarrollo del departamento.