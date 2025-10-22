Medellín

Medellín tendrá un estadio de talla internacional: Federico Gutiérrez

El proyecto será financiado con recursos públicos y se convertirá en la nueva sede de Atlético Nacional y el DIM.

MEDELLIN, COLOMBIA - AUGUST 09: View of the Atanasio Girardot stadium prior to the FIFA U-20 World Cup Colombia 2011 round of 16 match between Argentina and Egypt at on August 9, 2011 in Medellin, Colombia. (Photo by Jasper Juinen - FIFA/FIFA via Getty Images)

MEDELLIN, COLOMBIA - AUGUST 09: View of the Atanasio Girardot stadium prior to the FIFA U-20 World Cup Colombia 2011 round of 16 match between Argentina and Egypt at on August 9, 2011 in Medellin, Colombia. (Photo by Jasper Juinen - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jasper Juinen - FIFA

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció que la ciudad tendrá un nuevo estadio de talla internacional, financiado con recursos públicos de la administración distrital.

Nuestra ciudad tendrá un estadio como se lo merece. En los próximos días anunciaré el proyecto en detalle. Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto. Nuestros dos equipos, @DIM_Oficial y @nacionaloficial, jugarán en un escenario de talla internacional. Nuestra gente lo disfrutará. Lo haremos con recursos públicos desde la @AlcaldiadeMed”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

Un escenario para Nacional y el DIM

El nuevo estadio será la casa de los dos equipos profesionales de fútbol de la ciudad: Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, que actualmente juegan en el Atanasio Girardot, inaugurado en 1953.

La propuesta busca dotar a Medellín de un escenario moderno que cumpla con los estándares de competencias internacionales de la FIFA y la Conmebol, además de ofrecer una mejor experiencia para los hinchas y para la realización de grandes eventos deportivos y culturales.

Próximos pasos

Gutiérrez aseguró que en los próximos días entregará los detalles técnicos y financieros del proyecto, que lleva meses en estructuración. La administración no ha precisado aún la fecha de inicio de las obras ni la ubicación definitiva del nuevo escenario, aunque confirmó que se ejecutará con recursos públicos.

Con este anuncio, Medellín se suma a las grandes capitales de Latinoamérica que han renovado su infraestructura deportiva en la última década, y se proyecta como candidata para albergar futuros torneos internacionales de fútbol.

