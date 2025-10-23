Steven ‘Titi’ Rodríguez: Entreno para ser titular, a nadie le gusta ser suplente

Junior de Barranquilla es uno de los equipos líderes de la Liga Colombiana y le apuesta a conseguir la estrella de fin de año, el equipo de Alfredo Arias es colíder con 31 unidades, al igual que Atlético Bucaramanga, que es líder, e Independiente Medellín, que también suma los mismos puntos.

Un jugador que es figura en el ataque del cuadro barranquillero es Steven ‘El Titi’ Rodríguez, quien marcó doble en la jornada anterior ante Pereira. El antioqueño fue el encargado de igualar el compromiso con un penalti sobre el tiempo de reposición y a los dos minutos selló la victoria de Junior en el Metropolitano, por la fecha 16 del campeonato colombiano.

El delantero del cuadro tiburón es considerado uno de los mejores cobradores de penalti en el FPC. En conversación con El VBar Caracol comentó que tiene en cuenta a la hora de cobrar un penalti y habló sobre su presente en el equipo, teniendo en cuenta que la competencia por la titularidad en Junior es muy alta.

“En un penalti bien cobrado tiene uno que tener la convicción de que va a ir adentro, eso es lo primero. Uno como pateador, siempre va a tener la ventaja, uno ya sabe el balón a donde va a ir y el palo que quieres escoger, en cambio, para el arquero es una incógnita total… Uno debe tener la certeza de escoger un palo y listo, meterle duro ahí, porque si le da suave la de más posibilidad al arquero”, comentó el delantero.

Sobre los que critican a los cobradores de los penales, dijo: “El que diga que eso es suerte, es porque se ha llegado a parar una vez, no más. Pero, los que estamos acostumbrados a eso, sabemos que cada que cogemos el balón y vemos lo que representa patear un penal, el momento del juego, empatar un partido o para ganar. La verdad eso siempre va a asustar, el que diga que es fácil, que se dedique a otra cosa, porque es algo que te tiene que mover las fibras”.

Uno de los referentes en la posición para Rodríguez: “En mi posición he sido un afortunado. Sí, vamos un poquito atrás, en Medellín, cuando inicié me tocó Germán Cano y Leo Castro, que estaban en su ‘prime’, hacían goles por todo lado… La verdad Germán era una cosa impresionante, yo al estar nuevo en el fútbol profesional y ver un espejo en mi posición, la verdad me marcó mucho por la manera en la que se movía y cómo definía”.

El camerino con Carlos Bacca y Teo Gutiérrez: “Ahora, ya con Carlos y con Teo, la verdad es un privilegio para mí, disfruto mucho el día a día con ellos, lastimosamente la lesión de Carlos, pero mientras jugábamos hablábamos mucho, mientras jugamos doble nueve, nunca perdimos. Con Teo también, es un loco competitivo, trata de inyectarnos eso, no le gusta perder, no le gusta dar un pase mal y se cuestiona mucho cuando pierde o regala un balón y eso es bueno”.

Sobre su suplencia en Junior: “Me dicen mucho que cada que juego, titulan nuevo gol, cada que entro, la mayoría de mis goles han sido de penal, de jugada, pero siempre es al último minuto, después del minuto 80 es donde he hecho todos los goles. Obvio entrenamos para ser titular, a nadie le gusta ser suplente, pero en este momento me utiliza para todo y es una estrategia del cuerpo técnico. Me puedo enojar en la semana, pero después lo entiendo y digo 'por qué me voy a estresar, si todos los goles que tengo son entrando’. ”