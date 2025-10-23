Andrés Tovar sobre su futuro: “Tengo la cabeza acá en las finales con Envigado”

Envigado dio la sorpresa en la Copa Colombia y ahora disputará la semifinal de este torneo ante Independiente Medellín. El equipo antioqueño, luego de empatar 2-2 en el marcador global con Pereira, lo venció desde la vía de los penales y mantiene la esperanza de cerrar bien este semestre pese al descenso.

La figura de Envigado fue el arquero Andrés Tovar, quien fue fundamental en la definición desde el punto blanco. El barranquillero atajó tres cobros, el tiro de Carlos Darwin Quintero fue al travesaño y solo Samy Merheg logró anotar por parte de Pereira. Curiosamente, en esta definición Envigado también erró dos cobros, por lo que el marcador de los penales fue 2-1.

En charla con El VBar Caracol, Tovar se refirió a su destacada actuación y comentó cómo fue su preparación previa a los tiros desde el punto penal. “Yo alcancé a memorizarme los pateos de los jugadores, lo estuve estudiando porque era una posibilidad… En los penales, creo que pude ayudar al equipo, fue un momento muy bonito para mí, de mucha adrenalina y de mucha emoción”.

“Desde niño me he caracterizado por ser un arquero atajador de penales. En estas instancias siempre intento ayudar tapando entre dos, es una bendición que pude agarrar tres y, bueno, ayudar al equipo”, indicó el guardameta de 19 años.

Querido Andrés, querido Tovar:



Hoy fue un día grande. Un día que quedará guardado en la historia de la cantera más importante del país. ⚽️🔥



La última vez que Envigado Fútbol Club llegó a estas instancias, muchos de los que hoy visten esta camiseta eran apenas niños. Tú,… pic.twitter.com/8LvP9FSEao — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) October 22, 2025

Uno de los factores fundamentales en estas instancias es la mentalidad y serenidad a la hora de pararse bajo los tres palos, ante esto, el guardameta comentó, “Intento mirar mucho el rostro del jugador, también intento mirar el balón, pero siempre los estudio y me tiro muy decidido al palo que yo creo que lo puede tirar el jugador”.

Las sensaciones del equipo por la clasificación: “La segunda clasificación ha sido algo muy bonito, ha sido un año muy complejo, una montaña rusa de emociones, nosotros ayer salimos a jugar, fue con el corazón porque nos generaba mucha emoción jugar una semifinal contra un equipo como Medellín y en estas instancias todo puede pasar”.

Ante el descenso de Envigado y su futuro: “Aún no tengo claridad en ese tema, por el momento tengo la cabeza acá en las finales, con lo que se aproxima y ya miraremos que deparara para el siguiente año”.

El arquero del equipo de la cantera de héroes, fue el segundo arquero de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de la categoría que se disputó a inicios de año que se disputó en Venezuela, en su proceso de formación, Andrés Tovar también jugo la Baby Fútbol, torneo donde fue fichado por el equipo naranja.