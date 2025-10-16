¿Culpa del calendario? Alfredo Arias y los motivos de la eliminación de Junior de la Copa Colombia

Junior quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Colombia, tras caer en la tanda de penales 7-8 con América de Cali, con un marcador global de 2-2 en el estadio Pascual Guerrero. Esta es una dura derrota para el plantel barranquillero, que viene siendo protagonista en ambos torneos colombianos y se queda por fuera teniendo con una nómina superior al escarlata.

Tras la eliminación del equipo Tiburón, el entrenador uruguayo, Alfredo Arias, explicó cuáles fueron los factores que encaminaron esta derrota y puntualizo sobre el futuro del equipo de cara a la clasificación de a los cuadrangulares de la Liga Colombiana y cómo ve jugar las finales del FPC.

“Esto es una eliminación de que duele, porque estuvimos muy cerca. Creo que planteamos el partido que había que plantear, frente a un rival que es bueno, que juega bien. Ahora, enfocarnos en la competencia que tenemos, en la cual estamos segundos.”

Arias también recalcó que algunos de sus jugadores han llegado fatigados o con molestias musculares a algunos juegos, tras tener un apretado calendario con los compromisos de los dos torneos colombianos, por lo que mencionó. “Queríamos clasificar e hicimos todo lo posible para seguir y ganar esta competencia. Pero la verdad es esa, que cuando se juntaran las finales de ambas competencias nos iba a pesar”.

El presente del Junior: “Nosotros veníamos de perder dos partidos como local. Como siempre digo el fútbol es como un velero, cuando el viento se pone en contra y mueves bien las velas, se moverá más rápido el barco. Dos partidos seguidos en Barranquilla, fue duro, pero salimos, jugamos contra Alianza, ganamos en su casa con cero en arco. Vinimos acá, ganamos en la cancha de América, cero en nuestro arco. El equipo ahora va a pelear por todo lo que te queda que es la competencia”.

Jose Enamorado fue quien marcó el gol, sobre le minuto 38′ de juego, para igualar esta serie de la Copa Colombia y forzar los penales. También estuvo presente en la rueda de prensa y explicó las sensaciones del equipo para afrontar lo que se viene.

“Nos vamos un poco tristes, porque teníamos las ganas y el deseo de clasificar. El equipo planteó el trabajo que hicimos toda la semana con el profe. Pero ahora tenemos que pensar en lo que nos queda, pasar la página y pelear a muerte lo queda en la Liga”.

Próximos partidos de Junior

Junior es segundo en la Liga Colombiana con 28 unidades, peleando el liderato con Atlético Bucaramanga, actual puntero en la tabla. Los próximos encuentros del equipo Tiburón, serán ante Pereira, América, Santa Fe, Fortaleza y Nacional.