Tabla de posiciones Liga colombiana: Así va tras el triunfo de Medellín y el empate de Santa Fe

La fecha 16 ya está en marcha. El camino de cara a conocer los clasificados a cuadrangulares está cerca de llegar a su fin, con apasionantes partidos y una apretada tabla de posiciones en la que hay unos casi que clasificados y otros fuera del selecto grupo de los ocho con opciones de meterse.

Ocho equipos tienen aspiraciones reales de poder aspirar por entrar a la zona de clasificación: Deportivo Cali, Alianza, Once Caldas, Pereira, Águilas Doradas, Unión Magdalena, América, Millonarios y Envigado.

Los dos que ya están casi fijos en la fase semifinal son Bucaramanga y Medellín, aunque Junior y Nacional se podrían sumar a ese lote.

Medellín 3-1 Fortaleza

En uno de los partidos de gran relevancia en la fecha 16 se midieron Medellín y Fortaleza, dos de los equipos con mejor fútbol mostrado en el campeonato. Sin embargo, la victoria fue para el cuadro antioqueño, que aceleró en el segundo tiempo y se quedó con el triunfo que le permitió llegar a 30 unidades y casi que decir ‘presente’ en los cuadrangulares. Los goles fueron de Andrés Arroyo (2′) para la visita y Francisco Fydrisewski (24′), Bryan León (55′) y Francisco Chaverra (62′) para los locales.

Unión Magdalena 3-1 Envigado

Un partido con la palabra descenso de por medio. El cuadro antioqueño ya perdió la categoría, mientras que Unión sigue con escasas opciones de permanecer en la primera división: no obstante, consiguió un triunfo que le permite mantener viva la ilusión. Marcaron Cristian Iguarán (20′), Jannenson Sarmiento (51′) y Ricardo Márquez (75′) para los samarios, mientras que Luis Díaz descontó para la visita al 78′.

Boyacá Chicó 0-0 Santa Fe

Partido tenue en Tunja. Pocas ideas en un equipo Cardenal que tiene la necesidad de sumar puntos para meterse en zona de clasificación, por más que duerman en el octavo puesto con 21 unidades. El conjunto bogotano estaba en la obligación de ganar, pero empata un juego ante un cuadro boyacense sin opciones de clasificar.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Otros partidos de la fecha 16

Sábado 18 de octubre

- Pasto vs. Nacional

- Águilas vs. Alianza

- Junior vs. Pereira

- Deportivo Cali vs. América

Domingo 19 de octubre

- Llaneros vs. Once Caldas

Lunes 20 de octubre

- La Equidad vs. Tolima

Martes 21 de octubre

- Millonarios vs. Bucaramanga