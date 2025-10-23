Minhacienda asegura que retención en la fuente a pagos con Bre-b no implica crear un nuevo impuesto

Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que este proyecto de decreto que busca cobrar el 1.5% de retención en la fuente, busca eliminar las diferencias que existen entre los pagos realizados con tarjeta y aquellos que se realizan mediante transferencias electrónicas con billeteras digitales como Nequi y Daviplata.

“En este momento las tarjetas de crédito tienen una retención que no la tienen las transacciones que se hacen por plataformas”, dijo el Viceministro de Hacienda y Crédito Público, Carlos Emilio Betancourt.

“Entonces de lo que se trata es de solucionar un tema como de equidad horizontal que hay, las únicas personas a las que se le aplicará esa retención en la fuente y que después se vuelva efectivamente un impuesto real son aquellas personas naturales responsables de IVA. Es como liberar las condiciones entre lo que pasa con las tarjetas de crédito y los otros pagos de plataformas”, agregó el Viceministro de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, aclaró que las transacciones por Bre-B, Nequi o Daviplata y otros que no supongan un ingreso para el receptor no estarían sometidas a retención en la fuente.

“Por ejemplo, si es un señor que le está transfiriendo a su hijo la mesada para que estudie en otra parte o algo así, ese muchacho no está en el RUT, no es persona natural responsable del IVA, entonces ahí no va a haber la retención, por una parte, y por lo tanto tampoco se va a materializar el impuesto”, explicó Betancourt.

Esta propuesta que se encuentra plasmada en un proyecto de borrador de decreto, se encuentra dispuesta para comentarios hasta el 25 de octubre.

Presidentes de bancos rechazan propuesta de retención de fuente a pagos Bre-B

Los presidentes del Banco de Bogotá, César Prado, y de Davivienda, Javier Suárez, expresaron su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno Nacional imponga retenciones en la fuente a las transacciones del nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B, recientemente lanzado en Colombia.

Prado calificó la propuesta como una “señal pésima e inoportuna”, al advertir que podría frenar el desarrollo de una herramienta diseñada para reducir el uso del efectivo y combatir la informalidad económica.

“Es sorprendente esta propuesta. Llevamos años preparando Bre-B, un proyecto estratégico liderado por el Banco de la República y el sector financiero, con el que buscamos reducir el uso del efectivo y la informalidad, como lo logró Brasil. El sistema apenas lleva tres semanas en operación, y ya se habla de retenciones en la fuente para simples transferencias entre colombianos. Es una señal pésima e inoportuna, producto del desespero fiscal del Gobierno”, explicó.

El director de Fedesarrollo manifestó estar en desacuerdo con el proyecto

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando mejía manifestó que está en desacuerdo con esta propuesta que se encuentra plasmada en un proyecto de borrador de decreto que se encuentra para comentarios hasta el 25 de octubre.

Dijo que esta retención representa un paso atrás en los esfuerzos por promover el uso de tecnologías digitales en las transacciones cotidianas.

“Este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios, justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más digital y eficiente. Muy mala idea, de la cual el ministerio debe desistir”, afirmó Mejía.