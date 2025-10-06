Bre-B ya está en funcionamiento: Estos son los bancos con los que opera
A partir de este lunes 6 de octubre, inicia la operación masiva del sistema de pagos interoperables, Bre-B para facilitar las transacciones en el país
Desde este lunes 6 de octubre empieza oficialmente la operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República. Colombia da un paso crucial en la digitalización del dinero con transferencias que se realizan en tan solo 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera, por hasta $11 millones, usando únicamente un código llamado llave.
¿Qué son las llaves en Bre-B?
Las llaves son el código único que identifica a una cuenta: puede ser el número de celular, la cédula, el correo o una combinación de números y letras.
Lea más información: 32.2 millones de colombianos ya tienen llaves en el sistema Bre-B
Usted puede elegir en cuál o en cuáles entidades registrar llaves. Puede tener varias, dependiendo de la cuenta a la que quiere que le manden el dinero, es decir, si tiene varias cuentas en diferentes bancos, puede asignarle un código diferente a cada una.
¿Cómo inscribir llaves en Bre-B?
La inscripción de llaves se realiza directamente en la aplicación de la entidad financiera a la que usted pertenece, en el logo “Bre-B”.
En general, este es el proceso:
- Ingrese a la aplicación de su entidad financiera. En la primera interfaz, estará el ícono de Bre-B.
- Seleccione “Procesos de las llaves y Registro”.
- El sistema le dará opciones, según la información que tiene registrada en su entidad. Seleccione la llave de su preferencia.
- Si tiene más de una cuenta o depósito en la entidad, debe seleccionar a cuál quiere asociar la llave.
- Seleccione “Crear llave”.
- Si la llave está asociada a otro medio de pago en esa o en otra entidad, el sistema le pedirá que registre una llave diferente. De lo contrario, le aparecerá la confirmación del registro y puede dar clic en “Finalizar”.
Le puede interesar: Banco de la República anunció que Bre-B entrará en funcionamiento partir del 23 de septiembre
¿Cómo enviar dinero con Bre-B?
Para enviar dinero no necesita crear una llave.
- Ingrese a la aplicación de su entidad financiera y seleccione el logo de Bre-B.
- Seleccione la opción “Pagos y transferencias con llave” o con código QR si así lo prefiere.
- Pídale a la persona o al comercio la llave.
- Digite la llave y el monto que desea transferir.
- Seleccione la opción “Confirmar”.
- Le aparecerá parte del nombre de la persona que recibe el pago o transferencia. Si es correcto, seleccione “Enviar”.
- La otra persona recibirá el dinero en máximo 20 segundos. La entidad generará un comprobante de pago.
Lea también: Estas son las cinco transacciones que puede realizar usando Bre-B: el dinero le llega rápido
¿A qué cuentas puedo enviar dinero con Bre-B?
Puede enviar dinero entre bancos y cooperativas. En el nuevo ecosistema de pagos ya están incluidas 227 entidades financieras. Aplica para cuentas de ahorros, corrientes y depósitos de bajo monto.
¿Cuáles son los bancos que utilizan Bre-B?
Bre-B es la plataforma de pagos del Banco de la República, por lo que funciona entre cualquier banco o billetera digital, sin importar la entidad financiera, para que todos los colombianos puedan mover su dinero de forma fácil, rápida y segura, todo el tiempo.
Recomendaciones clave:
- No confundir las llaves con las cuentas bancarias: Una llave puede ser un correo electrónico, número de celular, documento de identidad o código alfanumérico. Nunca deben utilizarse las claves personales como llaves.
- Evitar enlaces sospechosos: No hacer clic en mensajes que prometan confirmar transacciones a través de Bre-B. Todas las operaciones son inmediatas y no requieren validación posterior.
- Bre-B no tiene página web ni aplicación propia: Las transacciones se realizan únicamente en el portal web o la aplicación del banco donde esté registrada la llave.