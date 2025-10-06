Bre-B ya está en funcionamiento: Estos son los bancos con los que opera

Esta es la lista de bancos que deben aplicar Bre-B, el nuevo sistema de pagos en Colombia

Desde este lunes 6 de octubre empieza oficialmente la operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República. Colombia da un paso crucial en la digitalización del dinero con transferencias que se realizan en tan solo 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera, por hasta $11 millones, usando únicamente un código llamado llave.

¿Qué son las llaves en Bre-B?

Las llaves son el código único que identifica a una cuenta: puede ser el número de celular, la cédula, el correo o una combinación de números y letras.

Usted puede elegir en cuál o en cuáles entidades registrar llaves. Puede tener varias, dependiendo de la cuenta a la que quiere que le manden el dinero, es decir, si tiene varias cuentas en diferentes bancos, puede asignarle un código diferente a cada una.

¿Cómo inscribir llaves en Bre-B?

La inscripción de llaves se realiza directamente en la aplicación de la entidad financiera a la que usted pertenece, en el logo “Bre-B”.

En general, este es el proceso:

Ingrese a la aplicación de su entidad financiera. En la primera interfaz, estará el ícono de Bre-B.

Seleccione “Procesos de las llaves y Registro”.

El sistema le dará opciones, según la información que tiene registrada en su entidad. Seleccione la llave de su preferencia.

Si tiene más de una cuenta o depósito en la entidad, debe seleccionar a cuál quiere asociar la llave.

Seleccione “Crear llave”.

Si la llave está asociada a otro medio de pago en esa o en otra entidad, el sistema le pedirá que registre una llave diferente. De lo contrario, le aparecerá la confirmación del registro y puede dar clic en “Finalizar”.

¿Cómo enviar dinero con Bre-B?

Para enviar dinero no necesita crear una llave.

Ingrese a la aplicación de su entidad financiera y seleccione el logo de Bre-B. Seleccione la opción “Pagos y transferencias con llave” o con código QR si así lo prefiere. Pídale a la persona o al comercio la llave. Digite la llave y el monto que desea transferir. Seleccione la opción “Confirmar”. Le aparecerá parte del nombre de la persona que recibe el pago o transferencia. Si es correcto, seleccione “Enviar”. La otra persona recibirá el dinero en máximo 20 segundos. La entidad generará un comprobante de pago.

¿A qué cuentas puedo enviar dinero con Bre-B?

Puede enviar dinero entre bancos y cooperativas. En el nuevo ecosistema de pagos ya están incluidas 227 entidades financieras. Aplica para cuentas de ahorros, corrientes y depósitos de bajo monto.

¿Cuáles son los bancos que utilizan Bre-B?

Bre-B es la plataforma de pagos del Banco de la República, por lo que funciona entre cualquier banco o billetera digital, sin importar la entidad financiera, para que todos los colombianos puedan mover su dinero de forma fácil, rápida y segura, todo el tiempo.

Recomendaciones clave: