Economía

Bre-B ya está en funcionamiento: Estos son los bancos con los que opera

A partir de este lunes 6 de octubre, inicia la operación masiva del sistema de pagos interoperables, Bre-B para facilitar las transacciones en el país

Esta es la lista de bancos que deben aplicar Bre-B, el nuevo sistema de pagos en Colombia

Esta es la lista de bancos que deben aplicar Bre-B, el nuevo sistema de pagos en Colombia

Desde este lunes 6 de octubre empieza oficialmente la operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República. Colombia da un paso crucial en la digitalización del dinero con transferencias que se realizan en tan solo 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera, por hasta $11 millones, usando únicamente un código llamado llave. 

¿Qué son las llaves en Bre-B?

Las llaves son el código único que identifica a una cuenta: puede ser el número de celular, la cédula, el correo o una combinación de números y letras.

Lea más información: 32.2 millones de colombianos ya tienen llaves en el sistema Bre-B

Usted puede elegir en cuál o en cuáles entidades registrar llaves. Puede tener varias, dependiendo de la cuenta a la que quiere que le manden el dinero, es decir, si tiene varias cuentas en diferentes bancos, puede asignarle un código diferente a cada una.

¿Cómo inscribir llaves en Bre-B?

La inscripción de llaves se realiza directamente en la aplicación de la entidad financiera a la que usted pertenece, en el logo “Bre-B”.

En general, este es el proceso:

  • Ingrese a la aplicación de su entidad financiera. En la primera interfaz, estará el ícono de Bre-B.
  • Seleccione “Procesos de las llaves y Registro”.
  • El sistema le dará opciones, según la información que tiene registrada en su entidad. Seleccione la llave de su preferencia.
  • Si tiene más de una cuenta o depósito en la entidad, debe seleccionar a cuál quiere asociar la llave.
  • Seleccione “Crear llave”.
  • Si la llave está asociada a otro medio de pago en esa o en otra entidad, el sistema le pedirá que registre una llave diferente. De lo contrario, le aparecerá la confirmación del registro y puede dar clic en “Finalizar”.

Le puede interesar: Banco de la República anunció que Bre-B entrará en funcionamiento partir del 23 de septiembre

¿Cómo enviar dinero con Bre-B?

Para enviar dinero no necesita crear una llave.

  1. Ingrese a la aplicación de su entidad financiera y seleccione el logo de Bre-B.
  2. Seleccione la opción “Pagos y transferencias con llave” o con código QR si así lo prefiere.
  3. Pídale a la persona o al comercio la llave.
  4. Digite la llave y el monto que desea transferir.
  5. Seleccione la opción “Confirmar”.
  6. Le aparecerá parte del nombre de la persona que recibe el pago o transferencia. Si es correcto, seleccione “Enviar”.
  7. La otra persona recibirá el dinero en máximo 20 segundos. La entidad generará un comprobante de pago.

Lea también: Estas son las cinco transacciones que puede realizar usando Bre-B: el dinero le llega rápido

¿A qué cuentas puedo enviar dinero con Bre-B?

Puede enviar dinero entre bancos y cooperativas. En el nuevo ecosistema de pagos ya están incluidas 227 entidades financieras. Aplica para cuentas de ahorros, corrientes y depósitos de bajo monto.

¿Cuáles son los bancos que utilizan Bre-B?

Bre-B es la plataforma de pagos del Banco de la República, por lo que funciona entre cualquier banco o billetera digital, sin importar la entidad financiera, para que todos los colombianos puedan mover su dinero de forma fácil, rápida y segura, todo el tiempo.

Recomendaciones clave:

  • No confundir las llaves con las cuentas bancarias: Una llave puede ser un correo electrónico, número de celular, documento de identidad o código alfanumérico. Nunca deben utilizarse las claves personales como llaves.
  • Evitar enlaces sospechosos: No hacer clic en mensajes que prometan confirmar transacciones a través de Bre-B. Todas las operaciones son inmediatas y no requieren validación posterior.
  • Bre-B no tiene página web ni aplicación propia: Las transacciones se realizan únicamente en el portal web o la aplicación del banco donde esté registrada la llave.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad