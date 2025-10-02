32.2 millones de colombianos ya tienen llaves en el sistema Bre-B

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar durante la instalación del congreso de Confecámaras que se desarrolla en la ciudad de Cartagena, reveló que ya se han registrado en el sistema Bre-B alrededor de 80 millones de llaves que pertenecen a 32.2 millones de clientes.

Explicó que el promedio por cliente es de 2.5 llaves, lo que demuestra el interés de los colombianos en participar en el modelo que les va a permitir realizar operaciones en tiempo real, las 24 horas del día, los siete días a la semana.

El nuevo modelo comenzará a operar el próximo lunes 6 de octubre de acuerdo con el cronograma establecido por el Banco de la República y tiene como metas permitir transferencias o pagos desde dispositivos electrónicos de forma rápida y sencilla.

También se busca que los pagos digitales o transferencias puedan reducir la circulación del efectivo en el país.